Misericordia in azione: nuovi giochi permanenti per i bambini di Modica

MODICA, 23 Dicembre 2025 – Il Natale a Modica si conferma ancora una volta sinonimo di solidarietà e impegno civico. Come da tradizione, i volontari della Misericordia si sono mobilitati per la confezione dei pacchi dono nei negozi della città, trasformando ogni singola offerta dei clienti in un progetto concreto per la comunità.

Negli anni passati, la generosità dei cittadini ha permesso di raggiungere traguardi fondamentali per la sicurezza e l’inclusione a Modica: dal contributo per l’acquisto di un’ambulanza e dispositivi medicali salvavita, all’installazione di due defibrillatori, fino all’acquisto delle sedie Job, che hanno permesso ai diversamente abili di godere del nostro mare in totale sicurezza.

Per il Natale 2025, la “Mission” si sposta verso il mondo dell’infanzia. Tutto il ricavato – proveniente dalle offerte per i pacchi regalo, dagli spettacoli di beneficenza e dalle donazioni dei sostenitori – sarà destinato alla creazione di uno spazio giochi permanente presso l’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo, proprio nei pressi della sede dei volontari.

L’obiettivo è arricchire la zona con nuove giostre e attrezzature che resteranno in dono alla Città di Modica.

Nonostante i lavori nell’area siano ancora in fase di ultimazione, i volontari hanno già assicurato che vigileranno affinché il progetto venga completato in tempi brevi.

“È una scommessa, ma è anche un’immagine concreta di Misericordia presente sul territorio” – spiegano il Governatore, Angelo Gugliotta –. Vogliamo che i bambini di Modica abbiano uno spazio nuovo, sicuro e gioioso dove crescere”.

L’iniziativa non è solo una raccolta fondi, ma un vero e proprio atto d’amore verso il futuro della città, confermando come l’unione tra commercianti, clienti e volontari possa fare la differenza nel tessuto sociale modicano.

