Attualità | Modica | Pozzallo

Modica. L’associazione “Slava Ukraini” porta derrate alimentari ai ragazzi ucraini del “Magnificat”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 23 Dicembre 2025 – Un piccolo grande gesto per far trascorrere un Natale con qualche sorriso in più. È quanto fatto dagli associati dell’associazione modicana “Slava Ukraini”, impegnata nella giornata di lunedì alla consegna di diverse derrate alimentari ai ragazzi ucraini del villaggio “Magnificat”, sito sulla Modica-Pozzallo.
Al momento, sono nove i ragazzi ospitati (due, nella giornata di ieri erano assenti, per un totale di undici), scappati tre anni fa circa da quella guerra inutile e dannosa che si sta svolgendo nei territori ucraini occupati. Ragazzi orfani, perfettamente integrati oramai con la nostra comunità, grazie anche al gratificante lavoro dei responsabili della struttura che, da anni, si impegnano per queste giovani vite.
“L’opportunità di proteggere e assistere i bambini e i giovani dell’Ucraina, dai primi anni all’adolescenza, è adesso – ci dice Olga Babenko, che, assieme ad Antonello Ottimo, si sono recati sul posto per la consegna delle derrate alimentari – Il nostro doveroso grazie va agli amici della “Casa del Cantico” di Modica che hanno offerto questi doni per questa occasione. Il 2026 ci vedrà ancora impegnati in prima linea per salvaguardare queste vite. I bambini ucraini devono essere protetti da ulteriori danni. Hanno bisogno di pace”.
Un piccolo grande gesto, dicevamo, che si è riverberato negli occhi dei ragazzi che, ieri, hanno preso visione dell’arrivo delle derrate alimentari.
“Il Natale è la festa dei bambini – dice la presidente dell’associazione “Slava Ukraini”, Oksana  Khliebovska – Con questa iniziativa, confermiamo la nostra volontà di aiutare chiunque si trovi in difficoltà perché possa vivere questo periodo di festa dell’anno con uno spirito diverso. In questo modo manteniamo fede alla nostra mission che è quella di essere solidali con il prossimo”.

© Riproduzione riservata
586967

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

