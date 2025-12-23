Comune di Comiso, svolta nelle politiche del personale: dopo vent’anni tornano le progressioni verticali

COMISO, 23 Dicembre 2025 – Si chiude un capitolo atteso da due decenni per i dipendenti del Comune di Comiso. Con la pubblicazione delle graduatorie definitive, si è conclusa la procedura relativa alle “progressioni verticali in deroga”, i concorsi interni che permettono l’avanzamento di carriera per il personale già in servizio.

In totale sono 18 i dipendenti che, grazie al superamento di titoli ed esami, otterranno il passaggio di categoria: nello specifico, i transiti avverranno dalla categoria B alla C e dalla categoria C alla D. Un potenziamento della struttura amministrativa che punta a premiare le competenze maturate negli anni e la preparazione tecnica.

Soddisfazione espressa dall’assessore al Personale, Dante Di Trapani, che ha sottolineato la serietà dell’iter concorsuale: “Esami veri che hanno richiesto un percorso di studi tutt’altro che scontato. Si è vista una movimentazione di energie e competenze, vecchie e nuove, che non si percepiva da tempo nel nostro Ente. Al Comune di Comiso le progressioni verticali non si svolgevano da quasi 20 anni. Coerentemente con le nostre idee, continuiamo a seguire la strada del merito e della valorizzazione reale delle risorse interne. Si tratta di una pagina di storia per le politiche del personale della nostra città.”

L’operazione si inserisce in un piano più ampio di riorganizzazione degli uffici comunali, volto a migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini attraverso la motivazione del personale interno. L’assessore ha concluso inviando un messaggio di auguri ai vincitori: “Congratulazioni ai 18 dipendenti e ad maiora!”

