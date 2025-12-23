Blitz dei carabinieri nel settore alimentare: chiuso un panificio a Scicli

Scicli, 23 Dicembre 2025 – I militari della Tenenza di Scicli, operando in stretta sinergia con i colleghi del NAS di Ragusa, hanno effettuato un’ispezione mirata presso un panificio della città.

Il controllo ha portato alla luce uno scenario preoccupante: le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali e diverse criticità strutturali hanno spinto i Carabinieri a richiedere l’intervento immediato del personale dell’ASP di Ragusa (Settore Igiene Pubblica). Data la gravità della situazione, le autorità hanno disposto la chiusura immediata dell’attività, che non potrà riaprire fino a quando non saranno totalmente ripristinati gli standard di norma e garantita la sicurezza per i cittadini.

Salva