Pozzallo: dalle minacce in famiglia alla scoperta di banconote false

Pozzallo, 23 Dicembre 2025 – A Pozzallo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica sono intervenuti inizialmente per una lite familiare. L’atteggiamento nervoso di un 25enne locale ha spinto i militari ad approfondire il controllo sulla sua vettura.

La perquisizione ha permesso di sequestrare una pistola giocattolo priva del tappo rosso, arma con la quale il giovane aveva poco prima minacciato un proprio familiare. All’interno del veicolo è stata, inoltre, rinvenuta un’ingente somma di denaro: migliaia di euro in banconote contraffatte. Per il giovane è scattata immediatamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli sono stati particolarmente rigorosi per prevenire incidenti legati all’abuso di alcol durante le feste: sulla SP 67 un 35enne di Pozzallo è stato fermato per un controllo stradale e sottoposto ad accertamenti. L’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico molto superiore ai limiti consentiti. I militari hanno proceduto al deferimento immediato e al ritiro della patente, inviata in Prefettura per la successiva sospensione.

