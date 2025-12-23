Lotta contro i “botti” illegali a Modica

Modica, 23 Dicembre 2025 – Nell’ambito del piano di contrasto alla vendita di materiale esplodente pericoloso, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modica hanno deferito un sessantenne originario di Ispica ma domiciliato a Modica. L’uomo è gravemente indiziato di aver violato le norme sulla pubblica sicurezza in materia di esplosivi. Durante una perquisizione mirata presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 20 artifizi pirotecnici di genere vietato, appartenenti a due diverse tipologie. Per il sessantenne è scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale e commercio abusivo di prodotti esplodenti. Il materiale, altamente pericoloso, è stato recuperato e messo in sicurezza in attesa della distruzione.

