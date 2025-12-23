  • 23 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Dicembre 2025 -
Modica | Politica

Modica, scoppia il caso antenne: «Lavori in corso su un terreno privato nonostante il nuovo Piano POLAB»

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 23 Dicembre 2025  – A poche settimane dall’approvazione del Piano Antenne (Piano POLAB) da parte del Consiglio Comunale, scoppia la polemica a Modica sulla gestione delle nuove installazioni di telefonia mobile. A sollevare il caso è il consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, che ha presentato un’interrogazione urgente a seguito di segnalazioni ricevute dai cittadini.

Secondo quanto riferito dal consigliere comunale del Pd, Giovanni Spadaro, corredato da documentazione fotografica, in un’area privata del territorio comunale sarebbero già stati avviati degli scavi riconducibili alla possibile installazione di una nuova antenna.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che il Piano Antenne era stato adottato proprio per dare al Comune uno strumento di pianificazione capace di regolamentare la materia, privilegiando — dove possibile — l’uso di siti pubblici rispetto a quelli privati.

Nell’atto ispettivo, Spadaro pone interrogativi pesanti sull’efficacia dello strumento appena approvato: “Come è possibile l’avvio di lavori su area privata se il nuovo strumento di pianificazione è appena entrato in vigore?  Che senso ha avuto affidare l’incarico per la redazione del Piano POLAB e la sua successiva approvazione se poi le installazioni sembrano procedere senza vincoli”?

L’esponente Dem ricorda che, durante la seduta consiliare di approvazione, aveva chiesto esplicitamente se vi fossero istanze in itinere, ricevendo dagli uffici una risposta negativa.

«Alla luce dei lavori segnalati — dice ancora Spadaro — si chiede di chiarire la natura degli stessi e l’eventuale iter autorizzativo». L’obiettivo dell’interrogazione è fare luce su quello che appare come un corto circuito tra la pianificazione politica e la realtà dei cantieri.

La questione verrà ora portata al centro del dibattito cittadino: il consigliere ha infatti chiesto che l’interrogazione venga iscritta e discussa nel primo Consiglio Comunale utile, dove l’amministrazione sarà chiamata a rispondere ufficialmente sulla regolarità dei lavori e sul rispetto del nuovo regolamento comunale.

© Riproduzione riservata
586977

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube