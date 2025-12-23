  • 23 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

Natale 2025 e Anno Nuovo, gratitudine e speranza dall’AVIS Modica

Il Direttivo: "Il regalo più prezioso? La vostra solidarietà che cresce, un dono alla volta"
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 23 dicembre 2025 – In questo periodo di luci e di festa, il Direttivo dell’AVIS Modica si ferma per rivolgere un pensiero sincero a tutta la comunità.

Il Natale, tempo di dono per eccellenza, ci ricorda il valore profondo del gesto che ogni giorno i nostri donatori compiono con generosa discrezione. L’anno nuovo, poi, porta con sé il soffio della speranza e della continuità.

“Vogliamo innanzitutto ringraziare di cuore tutte le nostre donatrici e i nostri donatori: il vostro impegno è il regalo più prezioso – sottolinea il Direttivo AVIS Modica – Si tratta di un atto di solidarietà che non conosce stagioni, di un gesto semplice, silenzioso, ma potentissimo, che costruisce salute e salva vite nella nostra città, che rende la nostra comunità più forte e più umana. Un grazie speciale va anche a tutti i volontari, che con instancabile impegno sostengono l’associazione, accolgono, informano.

La nostra gratitudine è resa ancora più grande dai numeri in crescita che continuano a caratterizzare la nostra AVIS. Ogni nuova adesione, ogni nuovo donatore, ogni nuovo gesto di responsabilità – sottolineano ancora i membri del Direttivo – sono un segno tangibile di una comunità che risponde, che crede nel bene comune e che non si volta dall’altra parte. Questa crescita costante è la migliore risposta possibile. I numeri in crescita sono la nostra più grande soddisfazione, ma dietro ogni numero c’è un volto, una storia, una scelta generosa.

Vogliamo esprimere la più profonda riconoscenza a chi dona, a chi si impegna, a chi ci crede: siete voi il cuore pulsante di AVIS Modica. Vi auguriamo serene feste e un anno nuovo colmo di salute e speranza, un anno da costruire insieme, un dono alla volta”.

È la prova che la solidarietà, a Modica, non è una parola vuota, ma un fatto concreto. E in un mondo che spesso sembra diviso, il gesto dei donatori unisce.

Guardiamo al 2026 con fiducia, pronti a continuare questo cammino insieme, consapevoli che ogni donazione è un regalo senza prezzo, il regalo più bello: quello della vita!

© Riproduzione riservata
586948

