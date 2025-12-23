  • 23 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

L’ex scuola rurale di San Giacomo diventerà un centro aggregativo per ragazzi dai 4 ai 18 anni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 23 dicembre 2025 – “Era stato realizzato per ospitare una piccola scuola rurale che potesse dare istruzione a bambini e ragazzi che popolavano il piccolo borgo di San Giacomo, salvo poi cadere in abbandono pochi decenni dopo. Ora – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – grazie a un co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), diventerà un centro aggregativo per ragazzi dai 4 ai 18 anni), uno spazio riqualificato dopo poter svolgere, all’interno e nell’ampio esterno, attività socio – educative e ludiche”.

“Nel complesso – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – il progetto, del quale in questi giorni abbiamo consegnato i lavori, prevede l’adeguamento, la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione sia dell’edificio e sia dell’area esterna di pertinenza, con la fornitura di attrezzature e arredi.
L’obiettivo è quello di creare uno spazio aggregativo in mezzo alla natura, disponibile tanto per i minori quanto per le famiglie.
Gli spazi a disposizione permetteranno di accogliere all’interno 20 persone, ma i destinatari dei servizi svolti potranno essere 40 ragazzi e 50 genitori.
Dentro ci sarà un una snoezelen room per la stimolazione dei 5 sensi dei bambini, due sale polivalenti in cui poter svolgere percorsi didattici, doposcuola, apprendimento digitale, attività musicali, laboratori di sostegno genitoriale, e un corpo servizi. All’esterno ci sarà uno spazio porticato e una serra bioclimatica, e si potranno realizzare un orto didattico, esperienze motorie e sportive, attività esplorative.
Per farlo saranno rimodulati gli spazi interni e risistemati gli esterni, forniti gli arredi, abbattute le barriere architettoniche, rifatti tetto e infissi. Tutti gli impianti saranno realizzati ex novo, pensati per ridurre i consumi e favorire il risparmio energetico. Sarà a tutti gli effetti un polo integrato all’ambiente circostante.”

“Il nostro obiettivo – conclude l’assessora all’Inclusione Sociale, Elvira Adamo – è creare uno spazio di condivisione e socializzazione tra tutte le persone della comunità, e in particolar modo offrire un luogo dove dare sostegno concreto alle famiglie in condizione di vulnerabilità o a rischio di emarginazione sociale.
Guardiamo così a percorsi educativi e di potenziamento delle competenze, ma anche a eventi ludico-ricreativi all’aperto da svolgere insieme a minori e famiglie. La gestione sarà coadiuvata da ETS, individuato con procedura pubblica, che opererà attraverso una équipe
Multidisciplinare guidata da un assistente sociale del Comune e costituita da diverse figure professionali: psicologi, educatori, pedagogisti, mediatori culturali, insegnanti di musica, animatori sportivi e operatori di segreteria.
Il servizio sarà erogato in via sperimentale per 12 mesi e in modo flessibile, per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, ma è già prevista l’estensione del servizio al sabato e alla domenica, in caso di attività per le famiglie, o nei periodi di chiusura scolastica”.

© Riproduzione riservata
586944

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube