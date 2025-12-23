Monterosso Almo. Venerdi 26 la prima giornata del Presepe Vivente

Monterosso Almo, 23 dicembre 2025 -Immergetevi in un viaggio dove magia e tradizione si intrecciano come fili d’oro: il presepe vivente di Monterosso Almo, giunto alla sua 39esima edizione, si prepara a incantare i sensi nel cuore di uno dei borghi più suggestivi d’Italia. Qui, ogni vicolo si trasforma in una tela vivida su cui danzano colori, suoni e profumi antichi. Il lento battere del martello del fabbro, il vocio delle comari che scandiscono proverbi come melodie popolari, il legno che parla nelle mani del falegname e le storie tramandate dal cantastorie risvegliano emozioni sopite e brividi inattesi. Il corteo dei mestieri dimenticati – u curdaru, u cirnituri, a lavannara e u scarparu – ritorna a vivere, testimoniando la bellezza raffinata dell’artigianalità che ha reso grande la memoria collettiva.

Tra i rumori avvolgenti e i profumi intensi, la grotta della Natività accoglie Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, illuminando il percorso degli spettatori con una luce calda, mentre il fiato del bue e dell’asinello scalda l’atmosfera e il cuore. Ogni tappa di questo itinerario è una porta che si apre sulla storia, sulle emozioni e sulle tradizioni di Monterosso Almo, dove ogni dettaglio diventa occasione di fascino, ogni parola si fa poesia e ogni gesto si trasforma in rito. Come sottolinea Mario Accomando dell’associazione Amici del Presepe, “il nostro presepe nasce per scaldare e riempire il cuore dei visitatori”, fedele all’insegnamento di papa Francesco, ma anche di papa Leone XIV, sul valore universale di questa rappresentazione sacra.

Lasciatevi avvolgere dalla magia nelle date in programma: 26 e 28 dicembre, 1, 4 e 6 gennaio, dalle ore 17,30, con la partenza del corteo da piazza San Giovanni. Per chi vuole saperne di più, è possibile contattare il 333.1172737. Venite a scoprire emozioni che sanno di passato e di futuro, a respirare i profumi della memoria e a vivere i brividi autentici del Natale, nel cuore pulsante di Monterosso Almo.

