chiaramonte gulfi | Politica

Finanziaria Regionale 2026-2028: una boccata d’ossigeno per Chiaramonte Gulfi

Un emendamento strategico sblocca fondi vitali per i comuni siciliani in difficoltà finanziaria 
Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 21 Dicembre 2025 – E’ stato segnato un punto fondamentale per il futuro amministrativo di molti centri dell’isola. Durante la discussione sulla Legge Finanziaria 2026-2028, è stato approvato un emendamento che stanzia 5 milioni di euro a favore dei comuni siciliani in stato di dissesto finanziario con una popolazione fino a 10.000 abitanti.

Queste risorse sono destinate specificamente a ripianare il disavanzo dell’ente e garantire i servizi essenziali ai cittadini, spesso a rischio nei comuni con criticità contabili.

“Per la nostra comunità, questo provvedimento rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno – dice il sindaco, Mario Cutello – . La quota che spetterà a Chiaramonte permetterà di dare maggiore respiro alle casse comunali, garantendo una stabilità necessaria per proseguire nel percorso di risanamento e per non tagliare servizi fondamentali alla cittadinanza”.

In un momento storico complesso per la finanza locale, avere la certezza di un sostegno concreto da parte della Regione Siciliana è un segnale di vicinanza ai territori e alle amministrazioni che lottano quotidianamente per far quadrare i bilanci.

“Voglio rivolgere un sentito ringraziamento all’amico Onorevole Nello Dipasquale”, dichiarano dall’amministrazione, “per essersi fatto portavoce delle istanze del Comune di Chiaramonte Gulfi. La sua attenzione e il suo impegno in sede di approvazione del bilancio regionale sono stati determinanti per far valere le ragioni dei piccoli comuni e per portare a casa un risultato che inciderà positivamente sul futuro del nostro paese.”

