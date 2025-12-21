  • 21 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

Modica, il Natale rivive al “Timpuni”: al via l’edizione 2025 del Presepe Vivente

Sei serate tra fede, arte e tradizione nel suggestivo parco urbano San Giuseppe. Un progetto corale che unisce parrocchie e volontari nel segno della speranza
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 21 Dicembre 2025  – Il mistero della Natività torna a illuminare uno degli scorci più suggestivi di Modica. L’Associazione del Movimento Azzurro – Ecosezione Cava Ispica, con il patrocinio del Comune, ha annunciato ufficialmente l’edizione 2025 del Presepe Vivente. Non una semplice rappresentazione, ma un’esperienza comunitaria e spirituale che affonda le radici nella tradizione francescana per offrire un messaggio di rinascita e condivisione.

Cornice dell’evento sarà ancora una volta il parco urbano di San Giuseppe “U Timpuni”, un luogo dove la natura e la roccia si fondono creando scenografie naturali uniche. Qui, un nutrito gruppo di volontari ha lavorato per allestire ambientazioni caratteristiche che guideranno i visitatori in un percorso immersivo tra luci, colori e atmosfere d’altri tempi.

Il Presepe si articolerà in sei appuntamenti, ognuno caratterizzato da un tema spirituale differente, con momenti di animazione curati dalle parrocchie cittadine presso l’Anfiteatro del parco:

21 Dicembre: inaugurazione (ore 19:00) – Attesa e Speranza

25 Dicembre: Accoglienza e Incarnazione

26 Dicembre: Riconoscimento e Meraviglia

1 Gennaio: Custodia e Silenzio

5 Gennaio: Epifania e Rivelazione

6 Gennaio: Chiusura dell’evento

Il progetto si distingue per la forte impronta collaborativa: coinvolge famiglie, giovani e bambini con l’obiettivo di testimoniare una fede viva e attuale. Particolare attenzione è stata dedicata ai più piccoli, con iniziative pensate per stimolare la loro partecipazione attiva al mistero del Natale.

Oltre al percorso spirituale e artistico, il Presepe Vivente di Modica celebra anche l’identità del territorio. Il biglietto d’ingresso, infatti, include una degustazione di prodotti tipici locali, un momento conviviale per valorizzare le eccellenze gastronomiche modicane e offrire ai visitatori un’accoglienza autentica.

Info utili:

Orari di apertura: in tutte le altre date, dalle 18:30 alle 22:00.

 

