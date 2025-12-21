Assenza (FdI): «Bene il Fondo Perequativo a Iblea Acque

Ragusa, 21 dicembre 2025 – «L’istituzione di un Fondo perequativo al momento di 4 milioni di euro relativo al 2026 per garantire la sostenibilità del servizio idrico integrato del Ragusano è un provvedimento che insieme agli altri deputati della provincia ho voluto con forza e pertanto lo accolgo con grande soddisfazione. L’obiettivo è scongiurare interruzioni del servizio e assicurare la tutela degli utenti, in modo da fare fronte all’inefficienza delle reti, ai crediti vantati dai Comuni soci per le anticipazioni sui costi del servizio e alla mancanza di liquidità di Iblea Acque S.p.A».

Lo afferma Giorgio Assenza (FdI), commentando il via libera in Finanziaria regionale alla norma che prevede di erogare questa somma alla società pubblica di recente costituzione, Iblea Acque, quale gestore pubblico e unico del servizio idrico integrato. I fondi verranno restituiti con rate mensili nell’arco di 10 anni, senza interessi.

«Grazie a questo Fondo Perequativo, che auspichiamo sia prima possibile incrementato, sarà garantito ad Iblea Acque di attuare un piano definito e concreto di restituzione delle somme anticipate dai Comuni, pagare i fornitori dei servizi e l’erario, completare il percorso di organizzazione e strutturazione, definire un sistema più efficiente di rilevazione dei consumi e di riscossione ed avviare le attività necessarie per gli interventi progettuali di efficientamento delle condotte» conclude Assenza.

