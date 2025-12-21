  • 21 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Dicembre 2025 -
Politica regionale | Ragusa

Assenza (FdI): «Bene il Fondo Perequativo a Iblea Acque

Sostegno fondamentale per il servizio idrico del Ragusano»
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 21 dicembre 2025 – «L’istituzione di un Fondo perequativo al momento di 4 milioni di euro relativo al 2026 per garantire la sostenibilità del servizio idrico integrato del Ragusano è un provvedimento che insieme agli altri deputati della provincia ho voluto con forza e pertanto lo accolgo con grande soddisfazione. L’obiettivo è scongiurare interruzioni del servizio e assicurare la tutela degli utenti, in modo da fare fronte all’inefficienza delle reti, ai crediti vantati dai Comuni soci per le anticipazioni sui costi del servizio e alla mancanza di liquidità di Iblea Acque S.p.A».

Lo afferma Giorgio Assenza (FdI), commentando il via libera in Finanziaria regionale alla norma che prevede di erogare questa somma alla società pubblica di recente costituzione, Iblea Acque, quale gestore pubblico e unico del servizio idrico integrato. I fondi verranno restituiti con rate mensili nell’arco di 10 anni, senza interessi.

«Grazie a questo Fondo Perequativo, che auspichiamo sia prima possibile incrementato, sarà garantito ad Iblea Acque di attuare un piano definito e concreto di restituzione delle somme anticipate dai Comuni, pagare i fornitori dei servizi e l’erario, completare il percorso di organizzazione e strutturazione, definire un sistema più efficiente di rilevazione dei consumi e di riscossione ed avviare le attività necessarie per gli interventi progettuali di efficientamento delle condotte» conclude Assenza.

© Riproduzione riservata
586781

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube