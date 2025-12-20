Vittoria, spaccio a un minorenne in Piazza Barbagallo: arrestato 32enne

VITTORIA, 20 Dicembre 2025 – Gli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sorpreso in flagranza mentre cedeva droga a un minore.

L’operazione è scattata nei pressi di Piazza Barbagallo. Gli agenti, impegnati in un servizio di osservazione in abiti civili, hanno monitorato i movimenti dell’uomo fino a quando non hanno assistito allo scambio: 12 involucri di hashish, per un peso totale di circa 8 grammi, sono passati dalle mani del trentaduenne a quelle di un ragazzo di 16 anni.

L’intervento immediato dei poliziotti ha permesso di bloccare entrambi i soggetti. Il minore è stato trovato in possesso della sostanza appena riposta in un marsupio. Lo spacciatore addosso aveva un’ulteriore dose e la somma di 55 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’uomo ha confermato il quadro accusatorio: gli agenti hanno rinvenuto due coltelli ancora sporchi di hashish, utilizzati con ogni probabilità per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito, la posizione dei due è stata così definita: l’uomo (32 anni): è stato arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Il minore (16 anni) è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania per il coinvolgimento nell’attività di spaccio.

