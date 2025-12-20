  • 20 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Dicembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, ricattò un uomo per anni: arrestata 63enne per estorsione continuata

La donna, originaria del siracusano, è stata rintracciata dai Carabinieri a Santa Croce Camerina. Deve scontare oltre tre anni di carcere
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 20 Dicembre 2025 – Si è conclusa la vicenda giudiziaria di una donna di 63 anni, originaria della provincia di Siracusa ma residente nel modicano, arrestata dai Carabinieri della Stazione di Modica in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo. L’accusa è di estorsione continuata in concorso.

I fatti che hanno portato alla condanna risalgono a un arco temporale compreso tra il 2020 e il 2022. Secondo quanto accertato dalle indagini, la donna aveva preso di mira un uomo, tormentandolo con ripetute minacce. Il ricatto si basava sulla presunta rivelazione di informazioni riservate che la 63enne sosteneva di possedere sul conto della vittima.

Dopo un iniziale periodo di sottomissione psicologica, l’uomo aveva trovato il coraggio di denunciare i fatti, dando il via all’iter giudiziario presso il Tribunale di Pesaro.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Pesaro. I Carabinieri di Modica, dopo una fase di localizzazione, hanno rintracciato la donna a Santa Croce Camerina, dove si era temporaneamente spostata pur mantenendo la residenza ufficiale a Modica.

La condannata è stata tradotta presso la sezione femminile del carcere di Piazza Lanza a Catania, dove dovrà espiare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

© Riproduzione riservata
586742

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube