Modica, ricattò un uomo per anni: arrestata 63enne per estorsione continuata

MODICA, 20 Dicembre 2025 – Si è conclusa la vicenda giudiziaria di una donna di 63 anni, originaria della provincia di Siracusa ma residente nel modicano, arrestata dai Carabinieri della Stazione di Modica in esecuzione di un ordine di carcerazione definitivo. L’accusa è di estorsione continuata in concorso.

I fatti che hanno portato alla condanna risalgono a un arco temporale compreso tra il 2020 e il 2022. Secondo quanto accertato dalle indagini, la donna aveva preso di mira un uomo, tormentandolo con ripetute minacce. Il ricatto si basava sulla presunta rivelazione di informazioni riservate che la 63enne sosteneva di possedere sul conto della vittima.

Dopo un iniziale periodo di sottomissione psicologica, l’uomo aveva trovato il coraggio di denunciare i fatti, dando il via all’iter giudiziario presso il Tribunale di Pesaro.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Pesaro. I Carabinieri di Modica, dopo una fase di localizzazione, hanno rintracciato la donna a Santa Croce Camerina, dove si era temporaneamente spostata pur mantenendo la residenza ufficiale a Modica.

La condannata è stata tradotta presso la sezione femminile del carcere di Piazza Lanza a Catania, dove dovrà espiare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.

