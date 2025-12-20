Caltanissetta, 15 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione e inoltrato al Tribunale 2 proposte sorveglianza speciale

Caltanissetta, 20 Dicembre 2025 – La Polizia di Stato continua l’azione di contrasto alla criminalità diffusa. Nel corso dell’ultima settimana, il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha emesso altri 15 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione. 5 di essi riguardano l’avviso orale notificato a soggetti arrestati e denunciati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri nel territorio provinciale poiché si sono resi protagonisti di condotte pericolose e antisociali, quali rapina, ricettazione, detenzione di armi, furti, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 7 ammonimenti, per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, sono stati emessi nei confronti di soggetti che si sono resi autori di atti persecutori, lesioni personali e percosse nei confronti di compagni ed ex. 3 divieti di acceso alle aree urbane sono stati emessi nei confronti di soggetti denunciati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela per i reati di lesioni personali gravissime e porto abusivo di coltello: i predetti hanno partecipato ad una aggressione nella quale la vittima è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un fendente. Tutti i predetti, ritenuto che per la loro condotta sono considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati invitati a tenere una condotta conforme alla legge. Il Questore ha inoltrato al Tribunale di Caltanissetta 2 proposte per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali i quali, benché colpiti da provvedimenti sia amministrativi che restrittivi della libertà personale, hanno continuato a porre in essere comportamenti violenti e antisociali nei confronti delle loro ex compagne.

