Modica, furto notturno in un ristorante del centro: incastrato dalle telecamere

MODICA, 20 Dicembre 2025 – Colpo notturno ai danni di un’attività di ristorazione nel cuore del centro storico di Modica. Un ignoto malfattore è riuscito a introdursi all’interno del locale approfittando dell’oscurità, puntando dritto verso la cassa.

Secondo una prima ricostruzione, il ladro si è impossessato di circa cento euro in contanti, lasciati come fondo cassa, per poi allontanarsi dal locale con estrema calma, convinto di non essere visto. La scoperta è avvenuta solo all’apertura dell’esercizio, quando i titolari hanno notato l’ammanco e i segni dell’intrusione.

I proprietari hanno immediatamente sporto denuncia presso il locale Commissariato di Polizia. Gli agenti hanno acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno dell’attività.

Proprio l’analisi certosina dei fotogrammi avrebbe permesso una rapida svolta nelle indagini. l presunto autore del furto sarebbe un uomo residente a Scicli.

Il soggetto sarebbe già stato individuato dalle autorità e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli esercizi commerciali nel centro storico, specialmente nelle ore notturne, sottolineando l’importanza dei sistemi di sorveglianza privati per il supporto alle forze dell’ordine.

