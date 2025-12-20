  • 20 Dicembre 2025 -
giarratana | Spettacolo

Giarratana. Gran Concerto di Natale per il 23 dicembre giunto alla sua quinta edizione

Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 20 dicembre 2025 – Giarratana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e affascinanti del periodo natalizio in provincia di Ragusa: il Gran Concerto di Natale, giunto quest’anno alla sua quinta, straordinaria edizione. L’evento, in programma martedì prossima mo 23 dicembre con inizio alle ore 20 presso la suggestiva chiesa Madre, rappresenta un’occasione unica per lasciarsi avvolgere dalla magia delle festività in un’atmosfera che fonde tradizione, eccellenza artistica e grande partecipazione di pubblico. Promosso dal coro parrocchiale Regina Caeli, il concerto si fregia quest’anno della presenza eccezionale dei solisti del coro della Diocesi di Roma, diretto dal famoso monsignor Marco Frisina. Sul palco si alterneranno voci di grande spessore: i tenori Matteo Vizzani e Danilo Defant, il contralto Rossella Mirabelli e il soprano Lina Pluchino, per un programma musicale di grande intensità e suggestione.
A dirigere il coro nella magica serata sarà Emanuele Faiola, vicedirettore del coro della Diocesi di Roma, mentre l’orchestra sarà affidata alla bacchetta giovane ma già esperta del maestro Francesco Giaquinta. A rendere ancora più speciale la serata, la partecipazione straordinaria del coro di voci bianche dell’Accademia della Musica di Scicli, guidato dalla stessa Lina Pluchino.
“Il nostro obiettivo – spiega il maestro Giaquinta – è celebrare degnamente il quinto anniversario del coro Regina Caeli, che in questi anni ha raggiunto traguardi importanti e ha saputo coinvolgere sempre più giovani e appassionati. Abbiamo voluto rendere questa edizione ancora più speciale invitando artisti di grande prestigio, consapevoli che la musica può davvero unire la comunità e regalare emozioni indimenticabili. I preparativi sono in fermento e invitiamo tutti a partecipare: sarà una serata di altissimo livello che rimarrà nel cuore di Giarratana e di tutta la regione”.
Un appuntamento, dunque, da non perdere: il Gran Concerto di Natale promette di regalare al pubblico un viaggio emozionante in una cornice unica. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a vivere insieme la magia della musica.

© Riproduzione riservata
