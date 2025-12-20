  • 20 Dicembre 2025 -
Attualità

Allagamento nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Ragusa: pazienti trasferiti a Scicli

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 dicembre 2025 – Un allagamento si è verificato nella notte tra venerdì e sabato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa, a causa di forti infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto. Il problema è stato provocato dalle intense piogge che da ore stanno interessando il territorio ragusano. L’episodio ha richiesto un intervento immediato da parte della direzione generale dell’Asp di Ragusa, che ha disposto il trasferimento urgente dei sette pazienti ricoverati nel reparto, al fine di garantire la loro sicurezza e la continuità delle cure. Sul posto sono intervenuti il direttore generale dell’Asp, Pino Drago, il direttore sanitario del presidio ospedaliero, Giuseppe Cappello, insieme al personale dell’ufficio tecnico, per verificare la situazione e coordinare le operazioni di messa in sicurezza dei locali, limitando al minimo i disagi per i pazienti. Dopo un sopralluogo effettuato nelle prime ore del mattino, è stato deciso il trasferimento dei degenti presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale “Busacca” di Scicli, dove sono stati accolti in condizioni di piena sicurezza. Sul luogo dell’allagamento sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sono attualmente in corso le verifiche strutturali per accertare l’entità dei danni e programmare gli interventi necessari al ripristino dei locali del reparto colpito.

© Riproduzione riservata
586735

