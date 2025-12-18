Vitale: “Passaggio fiamma olimpica a Ragusa, occasione di straordinaria vitalità”

Ragusa, 18 dicembre 2025 – “Un momento di straordinaria visibilità per la nostra città e per le sue inestimabili bellezze architettoniche, ma soprattutto un’occasione unica di aggregazione per la nostra comunità”. Con queste parole il consigliere comunale Daniele Vitale, da sempre attento alle dinamiche del movimento sportivo locale, ha commentato con entusiasmo il passaggio della fiamma olimpica a Ragusa, evento che segna una tappa fondamentale nel cammino verso le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

“Si è trattato di un evento storico per Ragusa – ha proseguito Vitale – che ha visto la città rispondere presente con un’organizzazione impeccabile e un coinvolgimento straordinario da parte dei cittadini. La fiamma olimpica non ha solo illuminato le nostre strade, ma ha acceso un forte senso di appartenenza e di unione, dimostrando ancora una volta quanto lo sport possa rappresentare un potente strumento di coesione sociale”. Il consigliere ha sottolineato come questa giornata sia stata anche un’occasione promozionale senza precedenti per il capoluogo ibleo: “Abbiamo avuto l’opportunità di mostrare al mondo la nostra storia, la nostra cultura e il nostro patrimonio architettonico, rendendo Ragusa protagonista in un contesto internazionale di grande rilievo. È stato un evento che resterà impresso nella memoria collettiva e che ci sprona a continuare a investire nello sport e nelle manifestazioni capaci di valorizzare il nostro territorio”. Concludendo, Vitale ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, dalle istituzioni locali, in testa l’amministrazione comunale, ai volontari, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra per la riuscita di eventi di tale portata.

