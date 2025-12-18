Aumento giornate lavorative per i Forestali, Dipasquale(PD): “Bene, ma basta propaganda. Copertura sia pluriennale”

Palermo, 18 dicembre 2025 – “Fa piacere che oggi si celebri un risultato atteso dai lavoratori forestali, ma è necessario ristabilire la verità dei fatti ed evitare operazioni di propaganda politica”. Così il deputato regionale del Partito Democratico Nello Dipasquale interviene dopo l’approvazione della norma sulle giornate lavorative per il comparto forestale.

“Questa misura non è stata presentata dal Governo regionale, né è nata da un’iniziativa solitaria di qualcuno. Se il Governo avesse realmente voluto introdurla, avrebbe potuto farlo per tempo, approvandola in Giunta e inserendola subito nella Finanziaria. Questo non è avvenuto, e la responsabilità politica di quel ritardo è evidente”, sottolinea Dipasquale.

“L’intervento approvato oggi nasce invece da un lavoro condiviso, dal confronto tra maggioranza e opposizione e da un’interlocuzione avviata già da mesi. È un percorso che come Partito Democratico abbiamo seguito con coerenza e serietà, presentando anche nelle precedenti variazioni di bilancio proposte concrete per aumentare le giornate lavorative utilizzando risorse già individuate”.

Dipasquale rivendica con chiarezza il ruolo dell’opposizione: “Oggi il risultato arriva perché nessuno ha scelto scorciatoie o giochi tattici, come il voto segreto, che avrebbe fatto naufragare la norma. Sui forestali, come sull’ESA, abbiamo detto e ribadiamo che non si fa speculazione politica: sono questioni che riguardano il lavoro e la dignità delle persone”.

Infine l’avvertimento: “C’è però un limite serio che non può essere taciuto. Prevedere la copertura finanziaria solo per un anno, a ridosso delle elezioni, rischia di trasformare una risposta parziale in un nuovo problema, costringendo tra poco tempo gli stessi lavoratori a tornare a chiedere certezze. Per questo chiediamo con forza che la norma venga coperta anche per il 2027 e il 2028”.

“Meno autocelebrazione e più verità: oggi vince il lavoro di squadra all’ARS. Ora si completi l’intervento con responsabilità e visione”, conclude.

