Comiso | Politica

Fondi ex Insicem, si rafforza la connettività con il ritorno del volo Comiso–Verona

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 18 dicembre 2025 – Sono in vendita, come detto ieri, i biglietti del collegamento aereo Comiso–Verona operato da Volotea, con avvio dal 31 marzo e operatività fino alla fine di ottobre, con due frequenze settimanali programmate nei giorni di martedì e venerdì. Il ripristino della rotta rappresenta un risultato concreto delle azioni messe in campo dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il rilancio e il rafforzamento della connettività dello scalo di Comiso, nell’ambito delle politiche di sostegno allo sviluppo economico e turistico del territorio.

“L’attivazione di questo ulteriore volo consente di consolidare i collegamenti tra la Sicilia sud-orientale e il Nord Italia, intercettando flussi di traffico passeggeri strategici e favorendo in particolare il turismo incoming verso l’area ragusana, con ricadute positive sull’intero sistema locale”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.
“Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto: il ritorno del collegamento Comiso–Verona è il frutto di un lavoro amministrativo puntuale e di una visione strategica orientata alla valorizzazione dello scalo di Comiso come infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio. Ringrazio la compagnia Volotea per l’investimento e per la collaborazione istituzionale avviata, così come gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’impegno e la professionalità dimostrati in tutte le fasi della procedura. Un riconoscimento particolare va all’ingegnere Carlo Sinatra, che ha diretto e coordinato il lavoro degli uffici in maniera determinante per il buon esito dell’iniziativa”, aggiunge.
Il collegamento Comiso–Verona si inserisce in un più ampio percorso di rilancio dello scalo, promosso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa grazie ai fondi ex Insicem e al lavoro sinergico tra i dodici sindaci iblei, la Regione Siciliana, il Ministero dei trasporti e la SAC, nella consapevolezza che solo un lavoro di rete, nella condivisione di un medesimo obiettivo, possa assicurare risultati positivi e duraturi.

© Riproduzione riservata
