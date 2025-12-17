Pauroso incidente sulla SP 2: scontro tra due auto all’uscita di Acate, una donna ferita

ACATE, 17 Dicembre 2025 – Un violento scontro stradale si è verificato questa sera, intorno alle ore 20:00, sulla Strada Provinciale 2, nel tratto che collega l’uscita di Acate in direzione Vittoria. L’impatto, avvenuto proprio di fronte a un noto autosalone della zona, ha coinvolto due vetture: una Volkswagen Golf 5 e una Lancia Y.

La dinamica e i soccorsi

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stata una donna, occupante di uno dei due mezzi, che è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto. La ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Vittoria per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, secondo le prime informazioni mediche, le sue condizioni non sarebbero gravi: la prognosi non dovrebbe superare i 30 giorni.

Proprio in virtù della prognosi contenuta, l’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario procedere al sequestro preventivo dei veicoli coinvolti.

Intervento e viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vittoria (Nucleo Radiomobile e Sezione Infortunistica Stradale) per eseguire i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione della dinamica.

L’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando notevoli disagi alla circolazione. Il blocco si è reso necessario per permettere ai militari di redigere le planimetrie di rito, coordinare la rimozione dei mezzi incidentati e consentire il ripristino del manto stradale, effettuato a regola d’arte per garantire nuovamente la sicurezza agli automobilisti.

La situazione è tornata alla normalità solo in tarda serata, una volta completate tutte le operazioni di messa in sicurezza.

Foto di FRANCO ASSENZA

