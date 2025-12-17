  • 17 Dicembre 2025 -
  Modica
Modica

Modica si mobilita per Zayel: solidarietà e speranza attraverso il Calendario Solidale

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 dicembre 2025 – La città di Modica dimostra ancora una volta il suo grande cuore aderendo all’iniziativa “Aiutiamo Zayel”, una campagna solidale promossa dalla Protezione Civile di Modica a sostegno di un bambino di sei anni proveniente dal Madagascar. Zayel è affetto da gravi malformazioni genitali e seri problemi al bacino. A causa delle difficili condizioni economiche e sanitarie del suo Paese, non gli è possibile ricevere le cure e gli interventi chirurgici necessari. Per questo motivo, la comunità del Madagascar lo ha affidato al Gruppo Alfa Regione Sicilia, da anni impegnato in missioni umanitarie in diverse parti del mondo. Con l’obiettivo di contribuire concretamente alle spese mediche di Zayel, la Protezione Civile di Modica ha deciso di sostenere la causa attraverso il Calendario Solidale, invitando cittadini e visitatori a partecipare con un gesto semplice ma fondamentale. L’iniziativa si svolgerà in Piazza Matteotti a Modica: Sabato 20 dicembre, dalle 15.00 alle 19.00 Domenica 21 dicembre, dalle 09.00 alle 13.00 Sarà un’occasione per incontrare i volontari, conoscere la storia di Zayel e dare un contributo concreto alla sua speranza di una vita migliore. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza. Ancora una volta, Modica si conferma una città capace di solidarietà, accoglienza e attenzione verso chi vive nella difficoltà, dimostrando che l’aiuto reciproco è un valore che unisce e rafforza la comunità.

