Fratelli d’Italia Pozzallo: “Giù le mani dalle tasche dei cittadini”

Pozzallo, 17 dicembre 2025 – Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, Fratelli d’Italia Pozzallo ha espresso con fermezza la propria posizione sul punto riguardante la revisione periodica delle partecipate, chiedendone il rinvio per permettere un’analisi più attenta e approfondita, in particolare in merito alla società Iblea Acque, già al centro di molte perplessità da parte della cittadinanza.

Riteniamo che decisioni così delicate, che coinvolgono la gestione di servizi fondamentali, non possano essere prese con superficialità o senza il necessario confronto.

A stupire è stato l’atteggiamento della cosiddetta “maggioranza” che, anziché difendere gli interessi dei cittadini, si è astenuta, ritenendo “accettabile” la delibera così com’era, nonostante le evidenti criticità.

Fratelli d’Italia Pozzallo ribadisce il proprio impegno a tutela della trasparenza e del buon governo, respingendo ogni tentativo di calare scelte dall’alto che, di fatto, ricadono sulle tasche dei cittadini.

La politica deve tornare ad ascoltare, analizzare e agire con responsabilità. Noi ci siamo

