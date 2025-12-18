  • 18 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. Il Consigliere Sortino incontra i residenti delle strade provinciali 13 e 14

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 18 dicembre 2025 – Dal finanziamento al confronto. Il consigliere comunale di Ragusa, Giovanni Sortino, ha partecipato all’incontro promosso, con la presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, e il vicesindaco Gianni Giuffrida, con una delegazione dei residenti che abitano in prossimità delle strade provinciali 13 e 14, la cosiddetta “strada dei Cento Pozzi” che poi interseca quella dei “Cincu Zucchi”. E’ stato, infatti, finanziato un progetto da 800.000 € per il miglioramento della viabilità lungo le arterie stradali in questione. “Prima di passare alla fase esecutiva del progetto con l’avvio dei lavori, però – sottolinea il consigliere Sortino – è sempre importante avviare un confronto con chi vive tutto l’anno questi luoghi per recepire indicazioni, suggerimenti e fare un punto della situazione. Sono davvero soddisfatto perché, dopo oltre un anno di incontri con il comitato promotore presso la Provincia, il Comune e altri enti, le speranze sembravano affievolirsi, nonostante l’installazione di una telecamera e la costante rimozione delle microdiscariche effettuata dal Libero consorzio. Ora, invece, la notizia del progetto e del relativo finanziamento ripaga gli sforzi compiuti da tutti e rappresenta un segnale importante di risposta da parte della politica alle istanze dei cittadini”. “Questo finanziamento, insieme al progetto per la realizzazione del marciapiede e della pubblica illuminazione in via Colleoni (dal convento “Cor Jesu” fino alla parte finale del tratto comunale) finanziato con fondi Anas – conclude Sortino – permetterà di migliorare in modo significativo la viabilità e la sicurezza di una zona di Ragusa oggi sempre più antropizzata”.

© Riproduzione riservata
586508

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube