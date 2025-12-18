  • 18 Dicembre 2025 -
chiaramonte gulfi | Sindacale

Bando regionale per il finanziamento di infrastrutture e servizi a supporto delle imprese, Cna iblea avvia monitoraggio zone artigianali

Tempo di lettura: 2 minuti

Chiaramonte Gulfi, 18 dicembre 2025 – La Cna territoriale di Ragusa annuncia l’avvio di una serie di incontri con le amministrazioni comunali del territorio, con l’obiettivo di favorire interventi mirati nelle aree artigianali in vista del nuovo bando regionale per il finanziamento di infrastrutture e servizi a supporto delle imprese.
Il primo appuntamento si è tenuto a Chiaramonte Gulfi, dove una delegazione della Cna, formata dal presidente territoriale Giampaolo Roccuzzo e dai funzionari Pino Brullo e Andrea Distefano, ha incontrato il sindaco Mario Cutello, che ha convocato i rappresentanti dell’associazione di categoria, ponendo le basi per un confronto costruttivo sulle priorità e sulle necessità delle imprese locali.
“La nostra iniziativa nasce dalla volontà di ascoltare direttamente le imprese e raccogliere le loro istanze – dichiara il presidente territoriale della Cna, Giampaolo Roccuzzo – Solo attraverso un dialogo aperto con le amministrazioni comunali sarà possibile condividere una visione strategica e individuare le azioni più urgenti da realizzare nelle aree artigianali. Invitiamo tutti i Comuni della nostra provincia a concordare un incontro che ci darà modo di predisporre gli opportuni inserimenti nel piano d’azione che consentirà di partecipare con efficacia al bando regionale e di accedere a risorse fondamentali per lo sviluppo del comparto”.
La Cna si rende disponibile a calendarizzare incontri specifici in ogni comune della provincia, offrendo supporto tecnico e organizzativo finalizzato a valorizzare le opportunità offerte dal bando e a promuovere una crescita condivisa delle realtà artigianali locali. Per quanto riguarda Chiaramonte, un primo appuntamento è già fissato per lunedì nella sede della zona artigianale con i rappresentanti delle imprese insediate da cui potrà arrivare la segnalazione di esigenze e proposte.

© Riproduzione riservata
