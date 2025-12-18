  • 18 Dicembre 2025 -
  giarratana | Sport
giarratana | Sport

Volley. L’Asd Giarratana maschile ospita il Gabbiano Pozzallo, la femminile va a Palagonia

Giarratana, 18 dicembre 2025 – L’Asd Giarratana Volley pronta per il derbissimo. Sabato, alle 19, sul parquet della palestra comunale, scocca l’ora di uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione. I rossoblù allenati da coach Gianluca Giacchi se la vedranno con i pallavolisti de Il Gabbiano Pozzallo in un match che si annuncia al pari di una strepitosa battaglia sportiva. Di fronte due squadre che, dopo sette giornate nel campionato di Serie C di volley maschile, tutto sommato si equivalgono. Diciotto i punti in classifica dei giarratanesi, contro i 15 dei pozzallesi. “Ci vorrà la classica partita perfetta – afferma coach Giacchi – ogni errore può costare caro. E, naturalmente, non possiamo permettercelo. Dovremo giocare come sappiamo perché di fronte abbiamo un avversario ben attrezzato che non ci darà neppure la possibilità di pensare”. Sabato sarà un appuntamento speciale per un altro motivo. Il tifo organizzato e i supporters stanno predisponendo una mega coreografia che interesserà l’intera tribuna per onorare la memoria dei quattro ragazzi di Giarratana, Giuseppe Di Gaetano, Fabio Di Pietro, Gabriele Corallo e Leandro Renna, scomparsi tragicamente 17 anni fa, il 20 dicembre del 2008 a causa di un incidente stradale. “Un ricordo doveroso – sottolinea il presidente Salvatore Pagano – per onorare la memoria di coloro che non abbiamo mai dimenticato”.
Ancora una trasferta, invece, dopo la missione vittoriosa di Gela, per la formazione femminile dell’Asd Giarratana Volley che sarà ospitata, domenica alle 18, dall’Asd RoVa Volley a Palagonia. Anche in questo caso si tratta di un match abbordabile sebbene l’allenatore Saro Corallo predichi umiltà e chieda alle proprie ragazze di applicare in campo tutto quanto è stato appreso in queste ultime giornate di allenamento. L’Asd Giarratana Volley in rosa cercherà di migliorare ulteriormente le proprie performance sportive. Intanto, ieri sera, la società rossoblù ha animato l’evento “Salute e benessere, prevenzione e cura della colonna vertebrale” promosso da Ipoh e ospitato all’interno del centro giovanile. Il presidente Salvatore Pagano ha colto l’occasione per uno scambio di auguri con gli atleti di entrambe le squadre, maschile e femminile, congratulandosi per i risultati finora raggiunti.

