Nomina di Giovanni Cavallo nel Consiglio Direttivo nazionale AOGOI, le congratulazioni della Presidente Minardo

Modica,18 dicembre 2025 – La Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, esprime le più vive congratulazioni al dott. Giovanni Cavallo per la sua nomina a componente del Consiglio Direttivo nazionale dell’AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani). «L’ingresso del dott. Cavallo nel Consiglio Direttivo nazionale – dichiara la Presidente Minardo – rappresenta un prestigioso riconoscimento del suo valore professionale, della consolidata esperienza clinica e dell’impegno organizzativo profuso nel reparto che dirige. Una nomina che conferma, ancora una volta, le sue qualità di medico e il contributo di eccellenza offerto alla sanità pubblica e all’intera comunità iblea». «Si tratta – prosegue – di un risultato che onora non solo il professionista, ma anche il territorio che egli rappresenta con competenza e dedizione, portando a livello nazionale l’esperienza e le buone pratiche maturate nella nostra realtà sanitaria». «A nome mio personale e dell’intero Consiglio comunale – conclude Mariacristina Minardo – rivolgo al dott. Giovanni Cavallo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo nuovo incarico possa tradursi in ulteriori opportunità di crescita e sviluppo per la ginecologia e l’ostetricia italiane».

