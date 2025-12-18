  • 18 Dicembre 2025 -
Attualità

Nomina di Giovanni Cavallo nel Consiglio Direttivo nazionale AOGOI, le congratulazioni della Presidente Minardo

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica,18 dicembre 2025 – La Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, esprime le più vive congratulazioni al dott. Giovanni Cavallo per la sua nomina a componente del Consiglio Direttivo nazionale dell’AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani). «L’ingresso del dott. Cavallo nel Consiglio Direttivo nazionale – dichiara la Presidente Minardo – rappresenta un prestigioso riconoscimento del suo valore professionale, della consolidata esperienza clinica e dell’impegno organizzativo profuso nel reparto che dirige. Una nomina che conferma, ancora una volta, le sue qualità di medico e il contributo di eccellenza offerto alla sanità pubblica e all’intera comunità iblea». «Si tratta – prosegue – di un risultato che onora non solo il professionista, ma anche il territorio che egli rappresenta con competenza e dedizione, portando a livello nazionale l’esperienza e le buone pratiche maturate nella nostra realtà sanitaria». «A nome mio personale e dell’intero Consiglio comunale – conclude Mariacristina Minardo – rivolgo al dott. Giovanni Cavallo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo nuovo incarico possa tradursi in ulteriori opportunità di crescita e sviluppo per la ginecologia e l’ostetricia italiane».

© Riproduzione riservata
586519

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

