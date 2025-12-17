  • 17 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Dicembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Quando la cura diventa comunità: l’AIAD, da 32 anni accanto alle persone con diabete

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 17 dicembre 2025 – Ieri si è svolta la festa degli auguri dell’AIAD OdV, una bellissima occasione di incontro e di condivisione che ha visto la partecipazione di tante associate e tanti associati. Un momento semplice e autentico, ma carico di significato, che racconta una realtà profondamente radicata nel territorio, che da oltre 32 anni si prende cura non solo delle persone affette da diabete, ma anche delle loro famiglie.

In un tempo in cui la sanità pubblica fatica sempre più a garantire risposte tempestive ed efficaci, il diabete – pur essendo una patologia cronica che incide in modo profondo sulla qualità della vita – continua purtroppo a non essere pienamente compreso. Per questo l’Associazione è costretta, ogni giorno, a lottare e ad abbattere resistenze per poter continuare a garantire assistenza a chi si rivolge al nostro ambulatorio.

Un luogo che non è soltanto spazio di cura, ma anche di accoglienza, ascolto e conforto, dove l’empatia rappresenta un punto di forza imprescindibile. Tutto questo è possibile grazie a medici diabetologi che, da oltre tre decenni, mettono a disposizione la propria professionalità con profondo spirito di umanità, e grazie alle volontarie e ai volontari che, a vario titolo, sostengono quotidianamente l’Associazione.

«Forse le istituzioni dovrebbero entrare in questa realtà e toccare con mano quanto sia fondamentale dare risposte concrete ai bisogni di salute di queste persone, soprattutto oggi che il sistema sanitario pubblico non riesce più a garantire tempi adeguati», sottolinea la presidente dell’AIAD, Gianna Miceli.

La gioia di ieri era visibile, tangibile, nei sorrisi delle associate e degli associati, che hanno vissuto un momento di autentica condivisione e di forte senso di appartenenza a quella che, a tutti gli effetti, è una grande famiglia: l’AIAD.

© Riproduzione riservata
586437

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube