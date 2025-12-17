  • 17 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Dicembre 2025 -
Modica | Politica

Modica, Servizi Sociali: il 19 dicembre la consegna degli attestati ai lavoratori PUC e doni natalizi per le famiglie

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 17 Dicembre 2025 – Un momento per celebrare l’impegno civile e la solidarietà. Venerdì 19 dicembre, alle ore 11:00, la sede dei Servizi Sociali presso Palazzo AZASI ospiterà un incontro speciale dedicato ai lavoratori dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) e alle famiglie seguite dall’ente.

L’evento sarà l’occasione per consegnare ufficialmente gli attestati di partecipazione al Corso di formazione sulla Sicurezza (tenutosi a fine settembre a cura dell’Ing. Luca Iemmolo) ai beneficiari del Patto di Inclusione Sociale. Si tratta di figure essenziali che, per 12 mesi, prestano servizio in ambiti cruciali per la città di Modica:  cura di edifici comunali e piccoli interventi di riparazione,   accoglienza visitatori, promozione eventi e sorveglianza dei musei,   vigilanza nelle scuole e nelle aree pubbliche, sanificazione dei parchi gioco,   supporto fondamentale allo sportello di segretariato sociale.

Oltre al riconoscimento formale, l’incontro assumerà un carattere festivo grazie alla generosità dell’agenzia immobiliare Coldwell Banker. Il responsabile, dott. Andrea Russo, insieme all’Assessore, distribuirà panettoni e pandori ai lavoratori PUC e, successivamente, alle famiglie vulnerabili seguite dai Servizi Sociali.

“Vogliamo che queste persone si sentano protagoniste della nostra comunità,” dichiara Concetta Spadaro, Assessore alle Politiche Sociali. “È un gesto semplice ma profondo per condividere la serenità delle feste con chi lavora ogni giorno per il bene comune e con chi attraversa momenti di fragilità.”

L’iniziativa sottolinea l’importanza di unire la dignità del lavoro, garantita dalla formazione e dalla sicurezza, al calore del sostegno sociale durante il periodo natalizio.

© Riproduzione riservata
586435

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube