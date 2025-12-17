Modica, Servizi Sociali: il 19 dicembre la consegna degli attestati ai lavoratori PUC e doni natalizi per le famiglie

MODICA, 17 Dicembre 2025 – Un momento per celebrare l’impegno civile e la solidarietà. Venerdì 19 dicembre, alle ore 11:00, la sede dei Servizi Sociali presso Palazzo AZASI ospiterà un incontro speciale dedicato ai lavoratori dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) e alle famiglie seguite dall’ente.

L’evento sarà l’occasione per consegnare ufficialmente gli attestati di partecipazione al Corso di formazione sulla Sicurezza (tenutosi a fine settembre a cura dell’Ing. Luca Iemmolo) ai beneficiari del Patto di Inclusione Sociale. Si tratta di figure essenziali che, per 12 mesi, prestano servizio in ambiti cruciali per la città di Modica: cura di edifici comunali e piccoli interventi di riparazione, accoglienza visitatori, promozione eventi e sorveglianza dei musei, vigilanza nelle scuole e nelle aree pubbliche, sanificazione dei parchi gioco, supporto fondamentale allo sportello di segretariato sociale.

Oltre al riconoscimento formale, l’incontro assumerà un carattere festivo grazie alla generosità dell’agenzia immobiliare Coldwell Banker. Il responsabile, dott. Andrea Russo, insieme all’Assessore, distribuirà panettoni e pandori ai lavoratori PUC e, successivamente, alle famiglie vulnerabili seguite dai Servizi Sociali.

“Vogliamo che queste persone si sentano protagoniste della nostra comunità,” dichiara Concetta Spadaro, Assessore alle Politiche Sociali. “È un gesto semplice ma profondo per condividere la serenità delle feste con chi lavora ogni giorno per il bene comune e con chi attraversa momenti di fragilità.”

L’iniziativa sottolinea l’importanza di unire la dignità del lavoro, garantita dalla formazione e dalla sicurezza, al calore del sostegno sociale durante il periodo natalizio.

