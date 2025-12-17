  • 17 Dicembre 2025 -
  17 Dicembre 2025
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, furto in pieno giorno in una villetta di via Sorda Sampieri

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 dicembre 2025 – Ancora un colpo in un’abitazione privata alla periferia di Modica. Questa mattina, in Via Sorda Sampieri, una villetta è stata visitata dai ladri  nonostante la presenza di persone al piano superiore che, stando alle prime ricostruzioni, non si sarebbero accorte di nulla. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno della villetta, riuscendo a portare via alcuni effetti personali e beni di valore. La presenza dei proprietari al piano superiore non ha impedito l’azione dei ladri, che hanno agito con rapidità e destrezza evitando di farsi notare. Dopo la scoperta del furto, sono state chiamate le  forze dell’ordine per gli accertamenti di rito e per ascoltare eventuali testimonianze di vicini o residenti della zona. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle eventuali indagini in corso o su un possibile identikit dei responsabili. Il fatto desta preoccupazione nella comunità locale, soprattutto perché avvenuto in pieno giorno e in un’area residenziale frequentata, segnalando una crescente audacia da parte dei ladri. Negli ultimi mesi in città si sono registrati altri episodi di furto o tentato furto, specie nel quartiere Sorda, dove in passato alcune ville o attività commerciali sono state prese di mira da bande o da ladri solitari, con indagini sempre aperte da parte delle forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

