Comiso-Verona decolla con Volotea, in primavera riparte il collegamento

Comiso, 17 dicembre 2025 – È in vendita da oggi il collegamento Comiso-Verona operato da Volotea, che torna disponibile a partire dal prossimo 31 marzo e fino a fine ottobre, con due frequenze alla settimana, ogni martedì e venerdì.

Questa rotta rappresenta un’importante opportunità di turismo incoming per il territorio ragusano, che potrà accogliere un numero crescente di turisti provenienti dal Nord Italia. Infatti, grazie a questo collegamento i passeggeri in partenza da Verona potranno scoprire le bellezze del sud-est della Sicilia, sempre più ambita come meta per le vacanze estive. Oltre alla novità da Verona, Volotea è già attiva a Comiso attraverso un collegamento internazionale con Lille, che tornerà operativo a partire dal prossimo 7 aprile.

“Questa rotta nasce con l’obiettivo di facilitare la scoperta di una terra dal grande fascino – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Grazie a questo collegamento da Verona intendiamo soddisfare la domanda di viaggio proveniente dal Nord Italia e offrire un’opzione comoda e diretta per raggiungere la Sicilia orientale, meta perfetta per chi desidera una vacanza all’insegna di relax, autenticità e bellezza, in una delle zone più apprezzate del Mediterraneo.”

«Il collegamento Comiso–Verona rappresenta un tassello importante nella strategia di sviluppo dell’aeroporto di Comiso e nella valorizzazione della Sicilia sud-orientale. Si tratta di una rotta che rafforza l’accessibilità dell’area ragusana, intercettando flussi turistici e passeggeri dal Nord Italia, sostenendo concretamente l’economia del territorio. Il ritorno di questo collegamento, insieme alla conferma della rotta internazionale, dimostra come Comiso abbia le potenzialità per crescere come porta d’ingresso strategica per un’area di straordinario valore culturale, paesaggistico ed enogastronomico», hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

I biglietti per la rotta sono già disponibili sul sito www.volotea.com e in tutte le agenzie di viaggio.

