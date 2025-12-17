Modica e Gela, Versi di Luce 2025: tutti i premiati.

Si è svolta sabato sera a Modica presso la “Società di Mutuo Soccorso” la proclamazione dei premiati del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”, giunto alla diciassettessima edizione. Il Festival, svoltosi in parallelo a Gela e a Modica dal 9 al 13 dicembre in svariate location, ha assunto un’importanza simbolica particolare già a partire dal tema “L’inno del poeta resta”, un verso di Giosuè Carducci, scelto in occasione del 190° anniversario della nascita del poeta (1835–2025), primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura.

L’edizione 2025 del Festival è stata dedicata a Carducci, in dialogo simbolico con Salvatore Quasimodo, Nobel del Novecento e già protagonista del progetto “Versi di Luce”. Il claim “L’inno del poeta resta” ha invitato i partecipanti a riflettere sulla forza della parola poetica che attraversa i secoli, resistendo al tempo, rinnovandosi nel presente e continuando a parlare alle nuove generazioni.

Il programma del Festival si è articolato in cinque sezioni ufficiali in concorso: Lungometraggi, Corti di fiction, Contemporary Vision, Videoclip, Videopoesia. La dimensione internazionale del “Versi di Luce” è stata confermata dalla presenza della giuria dell’IFFS – International Federation of Film Societies, prestigiosa rete mondiale dei Cineclub, che riconosce “Versi di

Luce” come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama della cultura cinematografica europea. Centinaia di cortometraggi, lungometraggi, viedeoclip, corti di fiction e videopoetry pervenuti da tutto il mondo, un pubblico numeroso, curioso e piacevolmente coinvolto, la presenza di registi e attori partecipanti al concorso con le loro opere, l’iniziativa “Versi di Luce Giovani” rivolta alle scuole del territorio, il Poetry Slam molto partecipato, tante proiezioni di cortometraggi, lungometraggi, videoclip, videopoetry, corti di

fiction, sia a Gela sia a Modica, una programmazione fitta e coinvolgente tra incontri artistici, presentazioni di libri e appuntamenti culturali, ecc.: il “Versi di Luce” ha ricevuto anche quest’anno apprezzamenti e conferme di forte interesse da più parti, in un crescendo di qualità cinematografica, compiacimento, presenze e, soprattutto, entusiasmo, adrenalina, tenacia, meraviglia. Ecco i premiati per la Sezione di Modica del Festival:

– Videopoesia, “Bridge” di Adam Stone (USA); Videoclip, “Banned” di René Nujiens (Paesi Bassi); Contemporary Visions “Deus ex nihilo” di Felix Stefanaggi (Polonia); Corti di Fiction, ex-equo per “Stanze” di Amedeo Sartori (Italia) e “ El puti pers” di Paolo Baiguera (Italia); Lungometraggi, “Continuo” di Marco Mazzi (Italia).

Ecco i premiati per la Sezione di Gela del Festival:

– Miglior Corto, “La stanza delle anime” di Kevin Mischel (Francia); Videoclip “Gun” di Lado Kvataniya (Russia); Videpoesia, “Bridge” di Adam Stone (USA); Premio della Giuria, “L’ineffabile fissaggio del volatile” di Alberto Bona (Regno Unito/Italia); Premio del pubblico, “ L’acquario” di Gianluca Zonta (Italia).

Inoltre, vincitore del concorso fotografico Mattia Tumino per le foto “CASTELLUCCIO e BAMBINELLO GESÙ” e vincitore del concorso di poesia Giuseppe Macauda per la poesia “LA CORONA AMARANTO”. Nella Sezione Giovani Poeti hanno vinto il premio “GeloinVersi” Chiara Loggia e Fabiana Pantaleo dell’Istituto Superiore “Majorana” di Gela.

In seno al concorso fotografico del “Versi di Luce”, altresì, il “Club Lions Territorio, Ambiente e Cultura” di Gela ha consegnato un riconoscimento al fotografo Mattia Tumino per il prezioso messaggio trasmesso dalle sue opere fotografiche. L’associazione “Autonomie Mediterranee Filippo Collura”, all’interno del concorso poesia, ha consegnato l’omonimo Premio “Filippo Collura” a Maria Laura Infuso per la poesia “Fiori d’autunno”, a Emanuele Vernillo per la poesia “Il mio giorno cerca luce” e a Giuseppe Macauda per la poesia “La corona amaranto”.

– Vincitrice “Versi di Luce Poetry Slam”: Silvia Marsiano. Il Festival, organizzato dal CineClub 262 , in collaborazione con il Cinecircolo Stella Maris di Gela e il Club Amici di Salvatore Quasimodo di Modica, è stato realizzato con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Sicilia Film Commission, e con il contributo della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Partners e collaborazioni: C.T.C.M., I.F.F.S. (International Federation of Film Societies), F.I.C.C. (Federazione Italiana Circoli del Cinema), F.I.C.C. Centro regionale Sicilia, F.C.S. (Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia), L.I.P.S. (Lega Italiana Poetry Slam), Lions di Gela, Ordine degli Avvocati di Gela, Officina Kreativa, Galleria d’Arte Civico 111 di Gela, Multisala Hollywood di Gela, Cineteca modicana, Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica, Fondazione Grimaldi di Modica, Nuovo Cinema Aurora di Modica.

Gli organizzatori tengono a ringraziare, oltre ai referenti delle varie location che hanno ospitato il Festival, anche “Gira e Rigira Viaggi” di Modica, “Pica Street Food” di Modica, “Caffè Letterario Hemingway” di Modica, “I tetti di Siciliando” di Modica, “VideoRegione”, i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile in turno alla Fondazione Grimaldi di Modica, gli studenti degli istituti scolastici “Majorana” ed “Eschilo” di Gela che hanno partecipato per il PCTO, l’Associazione Mozart Iblea, il Collettivo Vionnet, e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al successo della diciassettesima edizione del “Versi di Luce”.

