Sport | Vittoria

Sport da combattimento. Trionfo a Vittoria del giovane talento Chaouch sotto la guida del maestro Invernino

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 16 dicembre 2025 – Un successo straordinario per il Team Invernino Fight Center al Vittoria Fight Event, manifestazione che ha visto la partecipazione di numerose scuole di sport da combattimento. Protagonista indiscusso è stato il giovane atleta Jalil Chaouch, 13 anni, di origini tunisine ma residente a Vittoria, che ha conquistato il primo posto nel torneo a quattro atleti, categoria 47 kg, stile K-1 Light.
Nel match di semifinale, Jalil ha affrontato Vincenzo Di Paola del Team Mangione, imponendo fin dall’inizio un ritmo serrato. Le sue combinazioni di pugni e low kick hanno costretto l’avversario sulla difensiva per gran parte del primo round. Nel secondo round, nonostante il tentativo di reazione di Di Paola, Jalil ha dimostrato una grande prontezza difensiva e capacità di contrattacco, assicurandosi la vittoria e l’accesso alla finale.
In finale, Jalil ha incontrato Giacomo Manilla del Team Calabrese, un avversario temibile per la notevole differenza di altezza. Seguendo con precisione i consigli del maestro Jonathan Invernino, Jalil ha saputo gestire il match con intelligenza tattica. Calci bassi, combinazioni di pugni mirate e un pressing costante hanno fatto la differenza. Nel secondo round, nonostante il cambio di strategia di Manilla, Jalil ha mantenuto la calma, schivando i colpi e rispondendo con attacchi precisi e potenti, fino a ottenere la vittoria finale.
Le parole del maestro Jonathan Invernino: “Jalil è un ragazzo di 13 anni con un grande talento. Si allena con costanza e ascolta sempre i consigli che gli do personalmente. È una fortuna per un giovane atleta avere un coach che lo indirizza sulla giusta strada. Se continuerà così, con il talento che possiede, potrà fare davvero grandi cose”. Questi, invece, i complimenti del presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi: “Desidero esprimere i miei più vivi complimenti a Jalil Chaouch per il brillante risultato ottenuto al Vittoria Fight Event. La sua determinazione, la disciplina e la passione per lo sport sono un esempio per tutti i giovani atleti. Un ringraziamento speciale anche al maestro Jonathan Invernino per il lavoro svolto nel guidare e formare giovani talenti. Le prospettive future per Jalil e per il Team Invernino Fight Center sono davvero promettenti e siamo orgogliosi di poter contare su eccellenze sportive di questo livello nella nostra provincia”.

© Riproduzione riservata
