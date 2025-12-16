  • 16 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

La visita dell’Unitre di Modica ai presepi di Caltagirone

Tempo di lettura: 2 minuti

Caltagirone, 16 dicembre 2025 – Ha fatto registrare risultati alquanto soddisfacenti l’escursione organizzata dall’Unitre di Modica. Una comitiva, guidata dal presidente Enzo Cavallo, ha raggiunto in pullman il Comune calatino dove, nel rispetto del programma elaborato dal segretario Orazio Frasca, nella sua veste di tour leader e con una Guida messa a disposizione da una delle Cooperative turistiche locali, ha visitato i numerosi Presepi presenti nella Città; tanti, ben fatti e particolarmente espressivi e tutti interessanti, realizzati con spiccata maestria e tali da riprodurre le parti più significative della Città e da valorizzare la preziosa ceramica locale. Per non parlare dei Presepi realizzati utilizzando i materiali più svariati (legno, sale, pane, costruzioni lego, ecc.) e dei Presepi raffiguranti le tradizioni di tanti altri Paesi a livello internazionale. Oltre a visitare il centro storico calatino, alla comitiva è stata data la possibilità di visitare il Carcere borbonico, edificio storico situato nel cuore della Città, e di ammirare, al suo interno, le tante opere d’arte esposte. E’ seguita la visita di un grosso ed importante centro di lavorazione, artistica ed artigianale, e di esposizione della ceramica tipica e rinomata di Caltagirone. Fra le altre realtà meritevoli di essere attenzionate è stato visitato un centro di produzione, di estrazione e di conservazione del miele (e con esso di tutto ciò che viene ricavato dal lavoro delle api nelle arnie) dove un esperto apicoltore ha dato pratica dimostrazione della relativa lavorazione. Complessivamente è stata una bella esperienza ulteriormente arricchita dalla armonia riscontrata sin dal primo momento nell’ambito della comitiva .

