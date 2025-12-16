Pranzo solidale del Lions Club Ragusa Host, oltre 80 fragili accolti nella cattedrale di San Giovanni Battista

Ragusa, 16 dicembre 2025 – Un pranzo solidale all’insegna dell’altruismo e della condivisione si è svolto ieri nei suggestivi bassi della Cattedrale di San Giovanni Battista, con ingresso dalla piazza omonima, grazie all’impegno del Lions Club Ragusa Host. Oltre 80 persone in condizioni di fragilità sono state accolte in un’atmosfera calorosa, illuminata dalla presenza del vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa, e del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che hanno voluto manifestare la loro vicinanza e sostegno concreto a questa importante iniziativa.

Il pranzo, organizzato come service natalizio dal Lions Club Ragusa Host, ha rappresentato un prezioso momento di incontro, gioia e solidarietà. Più di 20 soci del club hanno contribuito attivamente alla riuscita dell’evento, offrendo regali, sorrisi e soprattutto il loro tempo e la loro dedizione, dimostrando quanto sia fondamentale fare squadra per il bene della comunità.

La presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’appuntamento: “Siamo felici e orgogliosi di aver potuto donare un momento di serenità e vicinanza a chi vive situazioni di difficoltà. La risposta dei nostri soci è stata straordinaria, segno che la solidarietà è davvero contagiosa. Un ringraziamento particolare va a chi ha contribuito con generosità e cuore, rendendo speciale questa giornata per tutti”.

Il Lions Club Ragusa Host rinnova così il proprio impegno nel servire la comunità, rafforzando il messaggio che, soprattutto nei momenti di festa, nessuno deve sentirsi solo.

