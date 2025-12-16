  • 16 Dicembre 2025 -
Scoglitti | Sport

Ad agosto torna il beach soccer a Scoglitti(Vittoria)

Scoglitti(Vittoria), 16 dicembre 2025 – Un entusiasmo autentico, nato da una visione chiara: rilanciare lo sport come motore di crescita e identità territoriale. È con questo spirito che il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha accolto e sostenuto con convinzione la richiesta di Fabio Nicosia, legata all’assegnazione delle finali scudetto di beach soccer a Scoglitti, in programma dal 4 al 9 agosto 2026.
“Prima la città e poi il resto” ha dichiarato Aiello, sintetizzando una scelta amministrativa che guarda esclusivamente all’interesse del territorio vittoriese e al suo rilancio sportivo, turistico e sociale. Una decisione maturata nella consapevolezza che il beach soccer, disciplina capace di attrarre appassionati da ogni parte d’Italia, rappresenti una straordinaria opportunità di visibilità e sviluppo. La firma del protocollo, avvenuta nello scenario prestigioso e storico del teatro di Vittoria, è stata il simbolo di una sinergia istituzionale che punta in alto. Il sindaco Aiello ha creduto fin da subito nella capacità organizzativa di Fabio Nicosia e nella capacità dell’evento di generare un impatto positivo e concreto sul territorio, favorendo presenze, indotto economico e promozione dell’immagine della città. La manifestazione di presentazione, con la partecipazione dei vertici della Lnd e della Figc regionale, è stata solo il primo passo di un percorso che porterà Scoglitti a essere ancora una volta arena naturale di una finale scudetto destinata al tutto esaurito. Un evento che unisce sport, spettacolo e valorizzazione delle eccellenze locali, e che trova nell’Amministrazione comunale di Vittoria un alleato convinto e determinato.
La scelta di Aiello conferma una linea amministrativa chiara: investire nello sport come strumento di coesione sociale e promozione territoriale. Un impegno concreto, che guarda al futuro di Vittoria e alla sua capacità di tornare protagonista sulla scena sportiva nazionale.

