Attualità | giarratana

Giarratana. Presepe vivente, completato il reclutamento dei figuranti per la 33esima edizione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 16 dicembre 2025 – A Giarratana, quando l’inverno avvolge il paesaggio con la sua luce dorata, il tempo sembra rallentare, quasi a voler cedere il passo al fascino della memoria e al calore delle tradizioni. Nel cuore pulsante del suggestivo quartiere Cuozzu, autentico scrigno di storia e cultura, tutto è in fermento per la 33ª edizione del presepe vivente, un evento che non è solo una rappresentazione, ma un vero e proprio viaggio nel passato e nell’anima del Sud-Est siciliano.
È già stato completato il reclutamento dei figuranti, pronti a vestire i panni di antichi mestieri e a ridare vita a scene di quotidianità del XIX secolo, grazie all’appassionato lavoro del comitato Cerretanum. Con il prezioso supporto dell’Amministrazione comunale e della Consulta femminile, Giarratana si appresta a offrire, anche quest’anno, un’esperienza sensoriale e coinvolgente, capace di emozionare grandi e piccoli.

Dal 26 e 28 dicembre, e ancora il 1°, 4 e 6 gennaio, le vie acciottolate del borgo si animeranno di suoni, profumi e colori d’altri tempi. Ogni angolo diventerà palcoscenico di gesti semplici e autentici, ogni sguardo racconterà storie di una comunità che custodisce gelosamente le proprie radici. Antichi utensili, abiti d’epoca ricreati con cura e un’attenzione quasi filologica per i dettagli trasformeranno Giarratana in un quadro vivente, in cui la spiritualità del Natale si intreccia con la ricchezza della tradizione popolare. “La responsabilità è grande – sottolineano gli organizzatori del comitato Cerretanum – perché il presepe vivente è ormai divenuto ambasciatore di valori culturali e identitari per la nostra città. Ogni anno lavoriamo con entusiasmo e dedizione, per offrire un’edizione sempre più ricca e coinvolgente. Invitiamo tutti a segnare queste date sul calendario: vi aspetta un’emozionante immersione nella Giarratana di due secoli fa, un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia”. L’ingresso al presepe sarà possibile dalle ore 18.00, con biglietteria aperta dalle 16.00 alle 20.30. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il comitato Cerretanum al 331 6073175 o l’Ufficio Turismo del Comune al 331 6000139. Un’occasione preziosa per riscoprire le radici di una comunità, lasciandosi trasportare dalla magia di un evento che, pur rinnovandosi, rimane fedele alla sua essenza più autentica. Giarratana vi aspetta: venite a celebrare insieme la bellezza della tradizione e della fede in un presepe vivente che appartiene al cuore di tutti.

© Riproduzione riservata
586270

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

