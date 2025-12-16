  • 16 Dicembre 2025 -
  Attualità
Attualità

Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, Zaccaria nuovo presidente

“Direttiva Ue Case Green e priorità nella Coesione alle Politiche dell’abitare: innovazione e rigenerazione urbana per dare a tutti il diritto alla casa”
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 16 dicembre 2025 – Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. Succede a Marco Colombrita. La squadra è composta dai vicepresidenti Ludovico Porto (Ance Catania, delega alla comunicazione, alla formazione manageriale e alle relazioni esterne), Giacomo Scancarello (Ance Palermo, delega all’innovazione, alla digitalizzazione e alla formazione tecnica), Francesco Castrovinci (Ance Messina, delega alla transizione ecologica e alla rigenerazione del costruito) e Vito Lo Scrudato (Ance Agrigento, delega ai rapporti territoriali e alla coesione associativa).
Gianluca Zaccaria è amministratore di diverse società del Gruppo Zaccaria, operante sul territorio nazionale, specializzato nell’innovazione in vari settori che spaziano dalle opere pubbliche alle autostrade e ai ponti, dalle gestioni immobiliari a quelle turistiche, fino alle nuove tecnologie nell’edilizia sostenibile e nell’impiantistica d’avanguardia.
“Per guardare al futuro – dichiara Gianluca Zaccaria – la Sicilia ha bisogno di una rete infrastrutturale completa, moderna ed efficiente, capace di connetterla rapidamente all’area Med e all’Europa dal punto di vista della mobilità e dell’approvvigionamento energetico a basso costo, e di metodologie che tutelino l’ambiente e mettano in sicurezza il territorio; ma anche di aree urbane capaci di creare relazioni fisiche, sociali e culturali fra centri e periferie, fra città e porti, fra aree produttive e luoghi di produzione delle materie prime”.
“E questo – sostiene il presidente dei Giovani di Ance Sicilia – è possibile soprattutto puntando sul recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di rigenerazione urbana e social housing, nonché piani urbanistici che pongano al centro la direttiva Ue ‘Case Green’ e la priorità che la Coesione dà alle politiche dell’abitare, per aumentare la disponibilità di alloggi a prezzo accessibile”.
“Il Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia – conclude Zaccaria – sarà fortemente impegnato nell’elaborare strategie che, coniugando innovazione tecnologica e competenze professionali, si traducano in proposte concrete anche per rilanciare il settore delle costruzioni edili in direzione della sostenibilità e della massima accessibilità al diritto alla casa”.

© Riproduzione riservata
586266

© Riproduzione riservata

