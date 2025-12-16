  • 16 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Dicembre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Grande partecipazione al congresso comunale di Forza Italia

Gianfranco Giuffrida eletto nuovo segretario cittadino
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 16 dicembre 2025 – Si è svolto domenica scorsa a Comiso il congresso comunale di Forza Italia, un appuntamento che fatto registrare una notevole partecipazione di cittadini comisani, interessati a seguire da vicino la riorganizzazione del partito e la definizione delle nuove strategie politiche per il territorio.

All’evento hanno preso parte rappresentanti di spicco della politica locale e regionale: il vicesindaco di Comiso, Giuseppe Alfano, per la lista Ideazione; il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Salvo Purromuto; e il coordinatore regionale del Partito Liberaldemocratico, Salvo Liuzzo. Importante anche il saluto istituzionale della presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, Maria Rita Schembari. Presenti, inoltre, i sindaci iblei di Forza Italia, tra cui il primo cittadino di Ragusa, Peppe Cassì, e la sindaca di Modica, Maria Monisteri, insieme ai coordinatori cittadini dei vari Comuni iblei. Il sindaco di Ispica, on. Innocenzo Leontini, è stato investito del ruolo di presidente del congresso cittadino e ha dunque guidato i lavori.

Il congresso ha portato all’elezione del nuovo segretario cittadino di Forza Italia, l’architetto Gianfranco Giuffrida, insieme al nuovo direttivo. «È un grande onore per me assumere questo ruolo in un momento così cruciale per il nostro partito e per la città di Comiso – ha dichiarato Giuffrida –. Lavoreremo con impegno per rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, ascoltando le esigenze dei cittadini e valorizzando ogni realtà locale, compresa la frazione di Pedalino, che sarà rappresentata da un vicesegretario dedicato per garantire attenzione alle sue specificità».

Durante il congresso, è stato evidenziato il lavoro svolto in questi anni dal segretario provinciale Giancarlo Cugnata: «Nel mio intervento – ha sottolineato Cugnata – ho ribadito come Comiso stia diventando una città di riferimento per la provincia, grazie anche alla presenza dell’aeroporto, rappresentando un nodo strategico per il Sud Est e il centro della Sicilia. Come partito vogliamo incarnare le sfide future e contribuire in modo significativo allo sviluppo del territorio. Ora che i congressi si sono conclusi e il partito è presente in tutto il territorio, il nostro obiettivo è costruire un centrodestra coeso non solo a Comiso, ma in tutta la provincia, per affrontare sfide ambiziose». Il congresso ha rappresentato un momento di forte unità per Forza Italia, dimostrando la volontà di programmare il futuro con attenzione e determinazione per soddisfare le esigenze dei vari territori provinciali. Risultati di grande spessore politico sono stati raggiunti, gettando solide basi per un’azione politica incisiva e condivisa.

© Riproduzione riservata
586263

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube