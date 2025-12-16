Comiso. Grande partecipazione al congresso comunale di Forza Italia

Comiso, 16 dicembre 2025 – Si è svolto domenica scorsa a Comiso il congresso comunale di Forza Italia, un appuntamento che fatto registrare una notevole partecipazione di cittadini comisani, interessati a seguire da vicino la riorganizzazione del partito e la definizione delle nuove strategie politiche per il territorio.

All’evento hanno preso parte rappresentanti di spicco della politica locale e regionale: il vicesindaco di Comiso, Giuseppe Alfano, per la lista Ideazione; il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Salvo Purromuto; e il coordinatore regionale del Partito Liberaldemocratico, Salvo Liuzzo. Importante anche il saluto istituzionale della presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, Maria Rita Schembari. Presenti, inoltre, i sindaci iblei di Forza Italia, tra cui il primo cittadino di Ragusa, Peppe Cassì, e la sindaca di Modica, Maria Monisteri, insieme ai coordinatori cittadini dei vari Comuni iblei. Il sindaco di Ispica, on. Innocenzo Leontini, è stato investito del ruolo di presidente del congresso cittadino e ha dunque guidato i lavori.

Il congresso ha portato all’elezione del nuovo segretario cittadino di Forza Italia, l’architetto Gianfranco Giuffrida, insieme al nuovo direttivo. «È un grande onore per me assumere questo ruolo in un momento così cruciale per il nostro partito e per la città di Comiso – ha dichiarato Giuffrida –. Lavoreremo con impegno per rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, ascoltando le esigenze dei cittadini e valorizzando ogni realtà locale, compresa la frazione di Pedalino, che sarà rappresentata da un vicesegretario dedicato per garantire attenzione alle sue specificità».

Durante il congresso, è stato evidenziato il lavoro svolto in questi anni dal segretario provinciale Giancarlo Cugnata: «Nel mio intervento – ha sottolineato Cugnata – ho ribadito come Comiso stia diventando una città di riferimento per la provincia, grazie anche alla presenza dell’aeroporto, rappresentando un nodo strategico per il Sud Est e il centro della Sicilia. Come partito vogliamo incarnare le sfide future e contribuire in modo significativo allo sviluppo del territorio. Ora che i congressi si sono conclusi e il partito è presente in tutto il territorio, il nostro obiettivo è costruire un centrodestra coeso non solo a Comiso, ma in tutta la provincia, per affrontare sfide ambiziose». Il congresso ha rappresentato un momento di forte unità per Forza Italia, dimostrando la volontà di programmare il futuro con attenzione e determinazione per soddisfare le esigenze dei vari territori provinciali. Risultati di grande spessore politico sono stati raggiunti, gettando solide basi per un’azione politica incisiva e condivisa.

