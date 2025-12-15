Incidente Sulla SP 19 a Vittoria. Due auto distrutte. Miracolosamente solo feriti lievi

Vittoria, 15 dicembre 2025 – Un grave incidente stradale ha scosso la serata sulla Strada Provinciale 19, nel territorio comunale di Vittoria. Lo scontro, di probabile natura frontale, ha coinvolto due utilitarie: una Fiat Punto e una Citroen C3.

L’impatto è stato particolarmente violento, come testimoniato dalle condizioni dei veicoli: entrambe le vetture sono rimaste gravemente danneggiate e praticamente distrutte nella parte anteriore, con detriti sparsi sulla carreggiata.

Nonostante la violenza dell’urto e le immagini che mostrano i mezzi in pessime condizioni, l’esito per i conducenti e gli eventuali passeggeri è stato fortunatamente meno grave del previsto: i coinvolti hanno riportato solo feriti lievi e non si registrano conseguenze serie o ricoveri in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Vittoria per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato alla collisione sulla trafficata arteria provinciale. La strada, che collega Vittoria ad altre zone della provincia di Ragusa, è spesso teatro di sinistri, in particolare nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità.

Le autorità stanno completando gli accertamenti. Fortunatamente, in questo caso, una tragedia è stata solo sfiorata.

foto Franco Assenza

Salva