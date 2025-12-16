  • 16 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. L’Assessore Iacono istituisce un nuovo servizio di trasparenza sulle attività del Verde Pubblico

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 16 dicembre 2025 – L’Assessore al Verde Pubblico, Giovanni Iacono, annuncia l’istituzione di un nuovo e potenziato servizio di trasparenza sulle attività svolte dall’Ufficio Verde Pubblico nel territorio comunale. L’iniziativa mira a garantire ai cittadini informazioni dettagliate e quotidiane sulla gestione del vasto patrimonio arboreo cittadino.

“La gestione della manutenzione e del verde pubblico – dichiara l’assessore al Verde Pubblico, Giovanni Iacono – è una attività quotidiana nel nostro territorio Comunale che ha una dimensione estesissima (l’11° in tutto il territorio nazionale) 443 kmq. È un lavoro che viene svolto nelle ville, nei giardini, nel parco del castello di Donnafugata, nelle strutture scolastiche, negli impianti sportivi, nelle aree a verde, ecc. Il lavoro viene svolto osservando le regole di impianto degli alberi, di manutenzione, di potatura e del tempo opportuno per la potatura previsti nel Regolamento del patrimonio arboreo e del verde approvato in Consiglio Comunale il 27.2.2020 su proposta di questo assessorato.
Il lavoro da svolgere nel verde è sempre molto e gli uffici predispongono una attenta e scrupolosa pianificazione e programmazione che tiene conto delle priorità e delle cadenze perché le piante hanno una crescita che può consentire, nei vincoli delle condizioni atmosferiche, di poterne pianificare gli interventi in maniera ciclica.
È fondamentale che i Cittadini abbiano trasparenza ed informazioni sulle attività quotidiane che vengono svolte, DOVE vengono svolte, COME vengono svolte avendone anche evidenze fotografiche. Ciò non solo in termini di trasparenza ma anche per avere consapevolezza dell’andamento dei lavori e della sua varietà.
Abbiamo oggi voluto riprendere una attività che abbiamo svolto nella prima consigliatura dell’Amministrazione Cassì dove nel vecchio portale del Comune pubblicavamo le foto degli interventi, adesso l’abbiamo impostata in maniera diversa e più approfondita inserendo nel nuovo portale del Comune di Ragusa una relazione quindicinale di dettaglio, giorno per giorno, in formato .pdf svolta dall’Agronomo dr Salvatore Licitra e dal Responsabile del servizio Geom. Russo. Nella relazione i Cittadini troveranno i lavori che sono stati svolti nel corso dei quindici giorni con relativi rilievi fotografici e quindi ogni mese saranno pubblicate due relazioni con indicazione per ogni giorno lavorativo del lavoro svolto”.

Le relazioni quindicinali saranno accessibili tramite il nuovo portale del Comune di Ragusa al seguente link: https://www.comune.ragusa.it/it/page/158705

© Riproduzione riservata
