Tragedia sulla Statale a Ispica: scontro fatale tra due auto

Ispica, 16 Dicembre 2025 – Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Ispica, nel ragusano, nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 dicembre. Il bilancio è drammatico: un uomo di 80 anni, Pietro Giudice, ha perso la vita.

L’incidente si è verificato intorno alle 12:15 lungo un tratto della Strada Statale. Secondo le prime ricostruzioni la vittima era alla guida di un’Alfa Romeo Mito. Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura si è scontrata con una Citroën C3 condotta da una donna.

Nonostante il tempestivo arrivo degli operatori del 118, per l’ottantenne non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti prontamente Polizia Locale: per la gestione del traffico e i primi rilievi e i Carabinieri: impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

