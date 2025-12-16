Si presenta al Quasimodo “Il ruolo dello sport”, il libro di Domenico Monaca

Modica, 16 dicembre 2025 – Sarà dedicato a Domenico Monaca l’ VIII sabato letterario del Caffè Quasimodo, che si terrà il prossimo il 20 dicembre al Palazzo della Cultura, alle ore 17.30.

Al centro della serata il libro “Il ruolo dello sport, in particolare del calcio, nella formazione integrale della persona”, che avrà come relatore Gian Paolo Montineri, speaker sportivo; l’incontro sarà arricchito dalle letture del prof. Giovanni Zocco, allenatore Uefa B, e da intermezzi musicali del “Duo Melodysia”, composto da Marilyn Denaro(voce) e dal M° Lino Gatto alla chitarra.

“E’ un libro interessante, afferma Domenico Pisana, Presidente del Quasimodo, perché offre un contributo per comprendere meglio il valore formativo del movimento, dello sport e del calcio, come strumento per stimolare, sviluppare e valorizzare al massimo le potenzialità fisiche , mentali e sociali dell’essere umano”,

Domenico Monaca è docente di Scienze Motorie e Sportive presso l’I.T.I.S. Stanislao Cannizzaro di Rho(Milano); ha conseguito la Laurea Magistrale in Management dello sport e delle attività motorie, il Diploma nazionale di qualifica tecnica in Istruttore di Calcio e il Master di primo livello in Management dei servizi per lo sport. E’ docente e formatore con esperienza nel tutoraggio formativo, con particolare attenzione all’accompagnamento degli stagisti durante tutte le fasi del percorso: dalla preparazione pre-stage all’affiancamento operativo sul campo.

