Inaugurata a Noto la nuova segreteria diocesana dedicata a Mons. Malandrino

Noto, 16 Dicembre 2025 – Inaugurata lunedì sera la sede della nuova segreteria della Caritas diocesana intitolata a Mons. Giuseppe Malandrino, già vescovo di Noto. Una cerimonia che ha visto, fra gli altri, la presenza di Sua Eccellenza, il vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, il direttore Caritas della diocesi di Noto, don Paolo Catinello e il sindaco di Noto, Corrado Figura. Di fronte ad una platea numerosa, il vescovo ha raggiunto questo nuovo traguardo, fatto di accoglienza e di misericordia verso le fasce più deboli. Nel concreto, la nuova sede è composta dai centri d’aiuto per la promozione umana, dall’osservatorio delle povertà fino alla cura per il settore immigrazione, punto nodale della Caritas in questi ultimi 40 anni, non solo in provincia di Siracusa e Ragusa. Inoltre, la nuova struttura servirà anche come aula conferenze per la formazione degli operatori e dei volontari.

Sempre lunedì sera, è stata inaugurata anche “la Casa Papa Francesco” per i senza fissa dimora. Un locale messo a disposizione per chi ha necessità di un tetto sopra la testa ma trova anche, temporaneamente, problemi per trovare un alloggio. L’immobile, nell’Episcopio della Curia, è completo di tutto: salotto, camera matrimoniale, una stanza singola, cucina, bagno.

“La nostra missione sarà sempre nel territorio della Diocesi ma è importante avere uno spazio dove incontrare e confrontarsi con i vari operatori. Chiediamo la collaborazione delle istituzioni civili e militari. Insieme possiamo scrivere pagine di solidarietà ordinaria per gli ultimi e gli invisibili delle nostre città. La carità continua a seminare pace e speranza, cammina e scruta la storia degli uomini e delle donne di oggi. Questo lo dobbiamo a tanti volontari che si spendono senza riserve. Un grazie a tutti. Specialissimo il grazie al caro Don Paolo, Direttore della Caritas…instancabile motore, insieme ai suoi validi e appassionati collaboratori che qui ringrazio, di tante iniziative…feriali ed evangeliche! Vangelo che si fa storia!”

Risponde al vescovo il sindaco di Noto, Corrado Figura, il quale, nel suo discorso ai presenti, dichiara un serio impegno a non lasciare da sola la Curia vescovile. “Saremo presenti – dichiara Figura – come ente a supporto della Curia per qualsiasi evenienza. È nostra priorità dare un appoggio concreto alle politiche solidali della diocesi. L’inaugurazione di questo centro fa emergere sempre di più la presenza di Caritas nei territori come presidio e prossimità: l’importanza di oggi è proprio l’estensione della rete che permette a chiunque in qualunque parte abiti di poter essere ascoltato”.

Chiude don Paolo Catinello, prima dello svelamento della targa che compare all’ingresso degli uffici, siti in via mons. Blandini. “Come Caritas diocesana – dice don Paolo – crediamo profondamente che essere comunità significhi prendersi cura gli uni degli altri, camminare insieme, creare luoghi dove ciascuno possa sentirsi accolto, riconosciuto, valorizzato. Un luogo di prossimità, partecipazione e speranza abilmente alimentata con la forza della fede. Il mio grazie sentito va anche alla cooperativa La Pira di Pozzallo per il prezioso contributo che ci ha fornito”.

I presenti e i volontari sono stati poi spostati all’interno dei locali dove la comunità ha vissuto un momento di convivialità.

Salva