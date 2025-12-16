  • 16 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Blitz mattutino in Piazza Manin a Vittoria: operazione contro il degrado e l’abusivismo

VITTORIA, 16 Dicembre 2025 –  – Un risveglio insolito per i residenti di Piazza Daniele Manin. Nelle prime ore di questa mattina, le forze dell’ordine hanno fatto scattare un blitz mirato a contrastare il fenomeno degli assembramenti e del bivacco notturno che da tempo interessa l’area, ormai divenuta punto di ritrovo abituale per numerosi cittadini extracomunitari.

L’operazione nasce dalle ripetute segnalazioni degli abitanti della zona, che lamentano una situazione di insicurezza e un progressivo scivolamento verso il degrado urbano.

La preoccupazione non è solo legata alla pubblica sicurezza, ma assume i contorni di una vera e propria emergenza economica. Il fenomeno della cosiddetta “ghettizzazione” sta infatti producendo effetti devastanti sul patrimonio immobiliare del quartiere: gli immobili situati nei pressi di Piazza Manin hanno subito un crollo dei prezzi senza precedenti; case che un tempo avevano un valore di mercato stabile vengono oggi svendute a prezzi definiti dai residenti “ridicoli”.

Questa svalutazione rende gli appartamenti appetibili proprio per chi alimenta il sovraffollamento, creando un circolo vizioso che spinge l’area sempre più verso l’abbandono da parte delle famiglie locali.

“Non è più una questione di intolleranza, ma di decoro e valore della nostra storia”, spiega un proprietario della zona. “Le nostre case non valgono più nulla e il quartiere si sta trasformando in un ghetto a cielo aperto dove le regole sembrano non esistere più”.

L’intervento di stamane rappresenta un segnale di presenza da parte delle istituzioni, ma i cittadini chiedono ora soluzioni strutturali e un piano di riqualificazione urbana che possa restituire dignità alla piazza e ossigeno al mercato immobiliare locale.

foto e video Franco Assenza e Bartolomeo Trovato

© Riproduzione riservata
