Ragusa. 278.000 Euro per lavori sui torrenti San Leonardo e Cava Mistretta

Ragusa, 16 dicembre 2025 – “Lavori di rifunzionalizzazione del Torrente San Leonardo e Torrente Cava Mistretta mirati alla salvaguardia della pubblica incolumità’.

Si intitola così il decreto ricevuto in questi giorni con cui l’Autorità di bacino trasferisce al Comune di Ragusa circa 278.000 € per due importanti interventi di pulizia e miglioramento della sicurezza. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida.

Ne saranno oggetto il torrente Mistretta per tutta l’area che va a incidere sul ponte di Punta Braccetto e il torrente San Leonardo, nel passaggio a guado in prossimità di Ragusa Ibla.

Dopo appositi sopralluoghi tecnici, prosegue Giuffrida, abbiamo richiesto e quindi ottenuto i fondi necessari, che ci permetteranno di redigere i progetti esecutivi e procedere ai relativi affidamenti.

Dalla Vallata Santa Domenica, a via Palermo e via Carducci, alla zona di via Archimede e ora a Ibla e a Punta Braccetto: quello della salvaguardia del territorio sotto l’aspetto idrogeologico è per noi un tema fondamentale, che portiamo avanti parallelamente alle grandi opere e alle manutenzioni ordinarie.

Un monitoraggio costante di tutto il territorio, che magari non si vede ma che non lascia indietro nessuno”.

