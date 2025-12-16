  • 16 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa. 278.000 Euro per lavori sui torrenti San Leonardo e Cava Mistretta

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 16 dicembre 2025 – “Lavori di rifunzionalizzazione del Torrente San Leonardo e Torrente Cava Mistretta mirati alla salvaguardia della pubblica incolumità’.
Si intitola così il decreto ricevuto in questi giorni con cui l’Autorità di bacino trasferisce al Comune di Ragusa circa 278.000 € per due importanti interventi di pulizia e miglioramento della sicurezza. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida.
Ne saranno oggetto il torrente Mistretta per tutta l’area che va a incidere sul ponte di Punta Braccetto e il torrente San Leonardo, nel passaggio a guado in prossimità di Ragusa Ibla.
Dopo appositi sopralluoghi tecnici, prosegue Giuffrida, abbiamo richiesto e quindi ottenuto i fondi necessari, che ci permetteranno di redigere i progetti esecutivi e procedere ai relativi affidamenti.
Dalla Vallata Santa Domenica, a via Palermo e via Carducci, alla zona di via Archimede e ora a Ibla e a Punta Braccetto: quello della salvaguardia del territorio sotto l’aspetto idrogeologico è per noi un tema fondamentale, che portiamo avanti parallelamente alle grandi opere e alle manutenzioni ordinarie.
Un monitoraggio costante di tutto il territorio, che magari non si vede ma che non lascia indietro nessuno”.

© Riproduzione riservata
586304

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube