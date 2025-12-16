  • 16 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, 15enne minaccia con un coltello il padre pretendendo denaro, arrestato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 16 dicembre 2025 – Un clima di terrore tra le mura domestiche che ha costretto una madre a chiamare il 112 per salvare se stessa e il marito dalla furia del figlio. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria hanno tratto in arresto un minore di 15 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia reiterati, tentata estorsione e minacce gravi.

L’ultimo episodio di violenza è scattato a seguito dell’ennesimo rifiuto dei genitori davanti a una pretesa economica del ragazzo. Il giovane esigeva la somma di 1.600 euro per l’acquisto di un ciclomotore, nonostante fosse sprovvisto della necessaria patente di guida. Al “no” del padre, il quindicenne ha perso il controllo, mettendo a soqquadro l’intera abitazione e impugnando un coltello a scatto con cui ha minacciato il genitore.

All’arrivo degli agenti della Squadra Volante in un’abitazione del centro cittadino, la situazione era ancora incandescente. Nonostante la presenza delle divise, il minore non ha desistito: ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e ha rivolto pesanti minacce di morte ai genitori davanti ai poliziotti.

Dalle indagini è emerso che non si trattava di un episodio isolato, ma di una serie di condotte vessatorie e violente che andavano avanti da tempo.

Alla luce della gravità dei fatti e del rischio per l’incolumità dei genitori, il giovane è stato tratto in arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, il 15enne è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA) del capoluogo etneo.

© Riproduzione riservata
586307

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube