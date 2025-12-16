Il ginecologo modicano Cavallo nominato membro del Consiglio Direttivo nazionale dell’AOGOI

Prestigioso riconoscimento per il dottor Giovanni Cavallo, modicano, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Maggiore Baglieri di Modica. E’ stato nominato membro del Consiglio Direttivo nazionale dell’AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani).

La nomina è avvenuta oggi, nel corso dei lavori del 100° Congresso Nazionale SIGO, a Bari. Un evento di rilevanza scientifica e istituzionale che ha riunito i massimi rappresentanti della ginecologia e ostetricia italiana.

L’ingresso del dottore Cavallo nel Consiglio Direttivo AOGOI rappresenta un importante riconoscimento del suo valore professionale, della sua esperienza clinica e dell’impegno organizzativo che ha concretizzato nel reparto che dirige. Per Giovanni Cavallo, si tratta di un altro attestato che ne conferma le qualità di medico e ne riconosce le capacità ai massimi livelli

Salva